Twoja przyjaciółka, siostra lub córka uwielbia modowe nowinki? Koniecznie zajrzyj do naszej galerii. Tam znajdziesz kilkadziesiąt pomysłów na prezent doskonały dla kobiet, które uwielbiają być na czasie, a nawet wyznaczać trendy. Tym razem postawiłyśmy na szalone pomysły do domu, najciekawsze niszowe perfumy, modne ubrania i stylowe dodatki.

W naszej galerii znajdziesz pomysły na droższe i tańsze prezenty. W końcu cena o niczym nie świadczy. Ważne, aby upominek był dopasowany do osoby obdarowanej.

Prezenty do 50 zł

Prezenty do 100 zł

Prezenty 200 zł

Ekskluzywne prezenty

Prezenty dla ukochanego

Prezenty dla mamy

Prezenty dla taty

Prezenty dla dziadków

Prezenty dla dziecka

Prezenty dla nastolatka

Prezenty dla romantyczki

Prezenty dla domatorki

Prezenty dla elegantki

Prezenty dla miłośniczki kosmetyków

Prezenty dla aktywnychPrezenty dla miłośniczki kulinariów

1 z 54 fot. Materiały prasowe Karta prezentowa H&M, cena ok. 50 do 750 zł

2 z 54 fot. Materiały prasowe Krem przygotowujący Biomimetic Cream Geno Dr Wilsz, cena, ok. 150 zł

3 z 54 Perfumy Serge Lutens - La fille de Berlin, ok. 419 zł /50 ml

4 z 54 fot. Materiały prasowe Voucher prezentowy SkinClinic, cena od 1000 zł do 4000 zł

5 z 54 fot. Materiały prasowe Książka „Mirror, mirror” Cara Delevingne, cena, ok. 37,90 zł

6 z 54 fot. Materiały prasowe Szczoteczka soniczna do twarzy LUNA 2 do cery mieszanej Foreo, cena, ok. 799 zł

7 z 54 fot. Materiały prasowe Szpilki Hangisi Manolo Blahnik, cena, ok. 3615 zł

8 z 54 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek Morocco N2 Black Era Bikor Makeup, cena, ok. 109 zł

9 z 54 fot. Materiały prasowe Płyta „The Thrill Of It All” Sam Smith, cena, ok. 79,99 zł

10 z 54 fot. Materiały prasowe Zestaw do makijażu Natural Wonders Eye Palette Nude by Nature, cena, ok. 169 zł

11 z 54 fot. Materiały prasowe Czarna sukienka NISSA, cena, ok. 899 zł

12 z 54 fot. Materiały prasowe Wzorzysta apaszka Zara, cena, ok. 49,90 zł

13 z 54 fot. Materiały prasowe Czarna nerka Zara, cena, ok. 259 zł

14 z 54 fot. Materiały prasowe Świeca zapachowa bergamotka, figa i cedr Yope, cena, ok. 55 zł

15 z 54 fot. Materiały prasowe Diamentowy Krem Młodości YONELLE, cena, ok. 359 zł

16 z 54 fot. Materiały prasowe Torebka Loren ONETEASPOON, cena, ok. 1790 zł

17 z 54 fot. Materiały prasowe Torebka Fleming Satchel Tory Burch, cena, ok. 2395 zł

18 z 54 fot. Materiały prasowe Kolczyki Sweet Deluxe, cena, ok. 169 zł ( Zalando)

19 z 54 fot. Materiały prasowe Brązowe śniegowce Inuikii, cena, ok. 1130 zł

20 z 54 fot. Materiały prasowe Okulary przeciwsłoneczne Prada, cena, ok. 1049 zł

21 z 54 fot. Materiały prasowe Torebka Mini Love Simply Pinko, cena, ok. 1125 zł

22 z 54 fot. Materiały prasowe Różowy plecak Burberry, cena, ok. 4785 zł

23 z 54 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Good Girl Carolina Herrera, 50ml, cena, ok. 389 zł

24 z 54 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek By Terry, cena, ok. 315 zł

25 z 54 fot. Materiały prasowe Naturalny rozświetlacz Rose Diamond Miya, cena, ok. 39,99 zł

26 z 54 fot. Materiały prasowe Elegancki zegarek Marc Jacobs, cena, ok. 1089 zł

27 z 54 fot. Materiały prasowe Brązowa torba na ramię Lancel, cena, ok. 3319 zł

28 z 54 fot. Materiały prasowe Krem do twarzy Skin Caviar Luxe Cream La Prairie, cena, ok. 1909 zł

29 z 54 fot. Materiały prasowe Krem ultranawilżający In the Air Lush Botanicals, cena, ok. 225 zł

30 z 54 fot. Materiały prasowe Czarna torebka Chylak, cena, ok. 1190 zł

31 z 54 fot. Materiały prasowe Buty na obcasie Kafka Concept, cena, ok. 799 zł

32 z 54 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana World Intense Kenzo, 50ml, cena, ok. 396 zł

33 z 54 fot. Materiały prasowe Bordowe botki na obcasie Lileas Isabel Marant, cena, ok. 3570 zł

34 z 54 fot. Materiały prasowe Wzorzysta sukienka H&M, cena, ok. 229 zł

35 z 54 fot. Materiały prasowe Cienie do powiek Diego dalla Palma, cena, ok. 145 zł

36 z 54 fot. Materiały prasowe Satynowy szlafrok H&M, cena, ok. 149,90 zł

37 z 54 fot. Materiały prasowe Marmurowa taca H&M, cena, ok. 99,90 zł

38 z 54 fot. Materiały prasowe Kolczyki w kształcie serca H&M, cena, ok. 99,90 zł

39 z 54 fot. Materiały prasowe Scrub naturalny do ciała z gałką muszkatołową i cynamonem Hagi, cena, ok. 43 zł

40 z 54 fot. Materiały prasowe Spódnica w panterkę Bunny The Star, cena, ok. 690 zł

41 z 54 fot. Materiały prasowe Kolorowy sweter Bizuu, cena, ok. 790 zł

42 z 54 fot. Materiały prasowe Zestaw kosmetyków do stóp Alba, cena, ok. 90 zł

43 z 54 fot. Materiały prasowe Czerwona sukienka Bizuu, cena, ok. 1490 zł

44 z 54 fot. Materiały prasowe Sukienka Alisja Snake Bunny The Star, cena, ok. 790 zł

45 z 54 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Fougère d’Argent Tom Ford, 50ml, cena, ok. 889 zł

46 z 54 fot. Materiały prasowe Złote kolczyki Seashell Earrings Rosa Chains, cena, ok. 1200 zł

47 z 54 fot. Materiały prasowe Rozświetlacz w kompakcie Dior, cena, ok. 199 zł

48 z 54 fot. Materiały prasowe Srebrna ramoneska Reserved, cena, ok. 299,99 zł

49 z 54 fot. Materiały prasowe Buty sportowe Rapide MU Reebok, cena, ok. 329 zł

50 z 54 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek Norvina Eye Shadow Palette ANASTASIA BEVERLY HILLS, cena, ok. 219 zł

51 z 54 fot. Materiały prasowe Sukienka w kwiaty Reserved, cena, ok. 159,99 zł

52 z 54 fot. Materiały prasowe Złoty pierścionek Monogram Ring Rosa Chains, cena, ok. 2300 zł

53 z 54 fot. Materiały prasowe Paleta do cery Ace that Face Benefit, cena, ok. 129 zł