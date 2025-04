Ekskluzywne prezenty gwiazdkowe 2018

Wymarzona torebka od znanego projektanta, szminka z limitowanej kolekcji, a może luksusowy krem czy perfumy? Nie ukrywajmy, kupowanie prezentów przy nieograniczonych funduszach jest dużo prostsze. Ale nawet najdroższy prezent może nie trafić w gust obdarowywanej osoby.

Reklama

W końcu święta to wyjątkowa okazja, a upominki, na które na co dzień nas nie stać mogą okazać się wspaniałą niespodzianką, dlatego postanowiłyśmy was zainspirować. Przygotowałyśmy propozycje najróżniejszych prezentów z "wyższej półki". Są tu pomysły dla niej i dla niego, dla młodszych i starszych. Zobaczcie sami!

Reklama

Zobacz pozostałe kategorie prezentów:

Prezenty do 50 zł

Prezenty do 100 zł

Prezenty 200 zł

Ekskluzywne prezenty

Prezenty dla ukochanego

Prezenty dla mamy

Prezenty dla taty

Prezenty dla dziadków

Prezenty dla dziecka

Prezenty dla nastolatka

Prezenty dla romantyczki

Prezenty dla domatorki

Prezenty dla trendsetterki

Prezenty dla elegantki

Prezenty dla miłośniczki kosmetyków

Prezenty dla aktywnych

Prezenty dla miłośniczki kulinariów