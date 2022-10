fot. Adobe Stock, New Africa

Jeśli chcesz przygarnąć do sypialni kwiaty do sypialni, produkujące tlen w nocy, te odmiany będą strzałem w dziesiątkę. Im więcej roślin masz w domu, tym zdrowszym powietrzem oddychasz. Podpowiadamy, które kwiaty do sypialni wybrać i dlaczego ich obecność jest tak ważna.

Spis treści:

Zielistka ma zdolność pochłaniania szkodliwych substancji (zwłaszcza formaldehydu), metali ciężkich, a nawet promieniowania elektromagnetycznego. Zielistka Sternberga dobrze nawilża powietrze, w pomieszczeniach, w których powietrze nie jest specjalnie suche, z powodzeniem zastąpi nawilżacz powietrza.

Choć może trudno w to uwierzyć, jedna roślina jest w stanie oczyścić pomieszczenie o powierzchni nawet 200 m2 . Zielistka przyda się głównie w mieszkaniach palaczy. Pamiętaj, że nawet jeśli pozbędziesz się zapachu papierosów z mieszkania, szkodliwe substancje nadal będą obecne.

fot. Kwiaty do sypialni produkujące tlen w nocy: zielistka Sternberga/Adobe Stock, PPstock

Roślinom ustawionym w sypialni „zarzuca się”, że zabierają nam tlen, ponieważ z reguły w nocy produkują dwutlenek węgla. W przypadku aloesu jest na odwrót: aloes produkuje tlen w nocy, dlatego jest bardzo pożądany tam, gdzie śpimy.

Jednocześnie nocą roślina będzie pochłaniać dwutlenek węgla, który my wydychamy. Warto postawić go blisko łóżka - na szafce nocnej lub parapecie. Aloes jest łatwy w uprawie, ale potrzebuje ciepła i słonecznego stanowiska. Podlewaj go tylko wtedy, kiedy ziemia będzie przesuszona z wierzchu.

fot. Kwiaty do sypialni produkujące tlen w nocy: aloes/Adobe Stock, Wirestock

Skrzydłokwiat znakomicie oczyszcza powietrze ze szkodliwych dla zdrowia substancji, takich jak benzen, aceton i formaldehyd. Możesz zapytać: skąd te trujące związki miałyby trafić do sypialni? Otóż szkodliwe substancje krążą w całym twoim domu, uwalniają się między innymi podczas stosowania środków do czyszczenia podłóg, mebli, a także znajdują się w niektórych kosmetykach.

Skrzydłokwiat dobrze czuje się nawet w ciemnych pomieszczeniach, choć zdecydowanie przepada za słonecznymi stanowiskami. Nie lubi za to nadmiernego podlewania, ale służy mu spryskiwanie liści. To dość wymagająca roślina, która często daje znać o swoich potrzebach w postaci żółknących liści, jednak jest warta wysiłku, jaki włożysz w jej pielęgnację.

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu liści kwiatów (myciu i odkurzaniu) - inaczej roślina nie będzie mogła efektywnie oczyszczać powietrza i oddawać tlenu do otoczenia.

fot. Kwiaty do sypialni produkujące tlen w nocy: skrzydłokwiat/Adobe Stock, New Africa

Sansewieria, inaczej język teściowej, to kolejny kwiat do sypialni, produkujący tlen w nocy. Ona również ma zdolność oczyszczania powietrza. Dobrze rośnie w jasnym stanowisku, ale poradzi sobie również tam, gdzie dostęp do światła jest mały.

Sansewieria źle znosi pobyt w kuchni - szkodzą jej opary ze smażenia potraw, za to w sypialni spełni swoją rolę doskonale. W nocy pochłonie dwutlenek węgla i oczyści powietrze. Oczywiście jeden kwiat to za mało - od razu warto ustawić w sypialni kilka okazów.

fot. Kwiaty do sypialni produkujące tlen w nocy: sansewieria gwinejska/Adobe Stock, Pixel-Shot

Epipremnum złociste to rodzaj pnącza, warto więc ustawić je np. na szafie, skąd będzie mogło zwisać, lub zastosować podpory. Niemniej to doskonały kwiat do sypialni produkujący tlen w nocy. To właśnie nocą roślina efektywnie pracuje: produkuje tlen i pochłania dwutlenek węgla. To prawdziwy, naturalny filtr powietrza, który pozwoli na zdrowy i spokojny sen. Uprawa epipremnum jest łatwa, jednak trzeba uważać, by go nie przelać. Roślina najlepiej czuje się w lekkim słońcu i półcieniu. Lubi zraszanie liści.



fot. Kwiaty do sypialni produkujące tlen w nocy: epipremnum/Adobe Stock, leravalera89

Grubosz, zwany też drzewkiem szczęścia, to sukulent który rośnie dosyć wolno, za to jest idealnym kwiatem do sypialni. Dlaczego? Podobnie jak większość prezentowanych powyżej należy do roślin wytwarzających tlen w nocy.

Ponadto, drzewko szczęścia zdaniem wielu przyciąga fortunę, tym bardziej warto postawić go w domu. Najlepiej gdzieś w okolicy portfela. Grubosz nie jest trudny w uprawie i nie wymaga częstego podlewania. Lubi ciepłe, nasłonecznione stanowisko, ale poradzi sobie także w półcieniu.

fot. Kwiaty do sypialni produkujące tlen w nocy: grubosz/Adobe Stock, Gonzalo

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.02.2020

