Czy warto pić sok z kiszonej kapusty? Właściwości i przeciwwskazania

Sok z kiszonej kapusty świetnie działa na kaca i ma inne właściwości, ale jest też wiele przeciwwskazań do jego stosowania. Wbrew popularnym twierdzeniom, wcale nie jest on dobrym źródłem probiotyków, choć są w nim prozdrowotne cząsteczki.

Sok z kiszonej kapusty to płyn, który pozostaje w naczyniu do kiszenia po wyjęciu samej kapusty. Płyn ten częściowo pochodzi z wody, która dodana została w procesie przygotowania kiszonki, a częściowo jest wydzielany z warzywa w czasie jego fermentacji.

Z samej kiszonej kapusty soku się nie wyciska. W domowych warunkach, gdy fermentacja prowadzona jest w niewielkich kamionkach, pozyskuje się niewielkie ilości soku. Można kupić gotowy sok z kiszonej kapusty w butelkach lub poprosić zaprzyjaźnionego sprzedawcę o jego odlanie z beczki.

W internecie znaleźć można wiele informacji o cudownych właściwościach soku z kiszonej kapusty, niestety większość z nich jest nieprawdziwa. Produkt ten ma kilka zalet, ale nie powinien być spożywany zbyt często. Dlaczego?

Sok z kiszonej kapusty ma dużo soli

Przed kiszeniem surową kapustę zalewa się wodą z solą (tzw. solanka). To właśnie sól sprawia, że kapusta się nie psuje. To stary sposób konserwacji żywności wykorzystywany od setek lat. Sok z kapusty zawiera dużą ilość soli, jego szklanka dostarcza około 2,5 g soli. Dziennie możesz zjeść jej tylko łyżeczkę, czyli 5 g. Ilość tą zazwyczaj spożywasz wraz z produktami gotowymi. Statystyczny Polak codziennie zjada około 11 g soli, to zdecydowanie za dużo!

Sok z kapusty kiszonej jest zatem dodatkowym, znaczącym źródłem tej szkodliwej przyprawy. Po produkt ten po żadnym pozorem nie powinny sięgać osoby z nadciśnieniem i chorobami serca, które ograniczają spożycie soli. Sól sprawia także, że zatrzymujesz wodę w organizmie i puchniesz. Jeśli masz z tym problemu, nie stosuj soku z kiszonek.

Cenne probiotyki z soku z kiszonej kapusty?

Często podkreśla się, że soki z kiszonek są źródłem cennych bakterii probiotycznych, które przeprowadzają fermentację. Bakterie te odpowiadają między innymi za prawidłową pracę jelita grubego, zapobiegają zaparciom i wzmacniają odporność. Niewątpliwie ich dodatek do jadłospisu jest prozdrowotny!

Niestety bakterie z kapusty są wrażliwe na działanie kwasu solnego w żołądku i nie przeżywają podróży przez przewód pokarmowy. Probiotyki to tak naprawdę ściśle określone, przebadane szczepy bakteryjne. Takie znajdziesz tylko w preparatach aptecznych.

Mimo wszystko są pewne dowody na to, że bakterie probiotyczne z pokarmu wpływają korzystnie na stan flory jelitowej. Nie traktuj ich jednak jako główne źródło probiotyków, a jeśli lekarz zlecił ci przyjmowanie preparatu probiotycznego, słuchaj go.

Żeby sok z kapusty kiszonej mógł działać jako źródło bakterii probiotycznych, musiałabyś go pić litrami. Wtedy istniałaby szansa, że do jelita grubego dotrą jakiekolwiek żywe bakterie. Konsekwencją wypicia tak dużej ilości tego soku byłaby poważna biegunka i odwodnienie, co w ostateczności zniwelowałoby pozytywne działanie bakterii.

Sok z kiszonej kapusty jako sposób na kaca

Sok z kapusty kiszonej polecany jest na kaca, ponieważ zawiera sól, a głównym składnikiem soli jest sód. To właśnie sodu brakuje w organizmie po silnym odwodnieniu. Sok zawiera także trochę witaminy C, która działa jak naturalny przeciwutleniacz. Dzięki swoim właściwościom przyspiesza odtruwanie alkoholowe i skraca czas trwania kaca. Pamiętaj jednak, by jednocześnie pić dużo wody. Sól silnie zwiększa pragnienie.

Można powiedzieć, że sok z kiszonej kapusty, sok z kiszonych buraków i sok z kiszonych ogórków działają jak naturalne izotoniki.

Działanie przeciwnowotworowe soku z kiszonej kapusty

Niektóre składniki w soku z kiszonej kapusty wykazują działanie zapobiegające nowotworom. Należą do nich witamina C i glukozynolany. Jednocześnie wysokie spożycie soli uznaje się za czynnik sprzyjający rozwojowi raka żołądka. Z tego powodu nie można jednoznacznie stwierdzić, że sok ten zapobiega nowotworom. Znacznie zdrowsza pod tym względem jest po prostu świeża kapusta.

Sok z kiszonej kapusty na przeczyszczenie

Sok z kiszonej kapusty ma też działanie przeczyszczające. W nagłych wypadkach i poważnych zaparciach możesz oczywiście ratować się, pijąc taki sok, ale lepiej zwalcz przyczynę zaparć, stosując np. dietę na zaparcia bogatą w błonnik pokarmowy.

Nie pij soku z kiszonej kapusty, jeśli jesz dużo soli

Wiesz już, ze sok z kiszonek zawiera znaczną ilość soli. Jeśli masz problem z dosalaniem posiłków i w twojej diecie znajduje się i tak znaczna dawka soli, nie dokładaj jej w tej postaci. Sok z kiszonej kapusty nie nasyci cię, a jego okrojone benefity nie zrekompensują dodatkowej dawki soli w jadłospisie.

Kategorycznie musisz unikać też soku z kiszonej kapusty jeśli masz nadciśnienie, lub jesteś do niego predysponowana.

Interakcje soku z kiszonej kapusty z lekami

Sok z kiszonej kapusty może wchodzić w interakcję z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy IMAO. Dzieje się tak z powodu wysokiej zawartości tyraminy, aminokwasu, który blokuje działanie tych leków. Nie pij soku z kiszonej kapusty jeśli przyjmujesz takie leki.

Alergie a sok z kiszonej kapusty

Sok z kapusty kiszonej zawiera duże ilości histaminy. To aminokwas, który powstaje w czasie fermentacji i dojrzewania produktów spożywczych (np. w serach). Histamina odpowiada za znaczną część reakcji alergicznych na żywność. Jej wysokie spożycie u osób wrażliwych może prowadzić do objawów takich jak:

biegunka,

uczucie gorąca,

zaczerwienienie i swędzenie skóry,

silne migreny.

Nie oznacza to, że masz alergie na sok z kapusty. Twój organizm po prostu nie toleruje aż tak znacznej dawki histaminy na raz.

Sok z kiszonej kapusty na czczo?

Picie soku z kiszonej kapusty na czczo to raczej nie najlepszy pomysł. Pijąc go na pusty żołądek, możesz drażnić śluzówki przewodu pokarmowego. Jeśli bardzo odpowiada ci taka rutyna i czujesz się dobrze po soku z kiszonej kapusty na czczo, możesz kontynuować jego picie. Nie ma to jednak większego sensu i uzasadnienia zdrowotnego.

Nie pij więcej soku z kiszonej kapusty niż pół szklanki dziennie i nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Warto przy tym ograniczyć dodatkowo spożycie soli w tych dniach.

Jeśli chcesz czerpać z korzyści zdrowotne z kiszonej kapusty, zrezygnuj z soku na rzecz samego warzywa. Kiszona kapusta jest zdrowsza, bardziej cię nasyci i ma dodatkowy błonnik pokarmowy.

Jeśli lubisz sok z kapusty kiszonej, możesz użyć go w małych ilościach jako dodatek do:

dressingu,

przyprawa do dipów,

zup,

past kanapkowych,

składnik marynaty do mięsa lub ryby.

