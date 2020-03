Morwa biała - wartości odżywcze, zastosowanie, właściwości zdrowotne

fot. Adobe Stock

Morwa biała (Morus alba L.) to drzewo pochodzące w Azji. Roślina ta na dobre zadomowiła się już w Europie i Polsce. Morwa biała daje owoce w kolorze od białego, przez czerwony po czarny. Nazwa morwy bywa myląca, bo pochodzi od białego koloru kory, a nie jak się powszechnie sądzi od koloru owoców. Owoce morwy są lekko kwaskowate, ale wraz z dojrzewaniem stają się coraz słodsze. Smakiem zbliżone są do jeżyny. Morwa dojrzewa w lipcu, ale przez cały rok można jeść także owoce suszone.

Spis treści:

Owoce morwy są niskokaloryczne (dostarczają tylko 43 kcal w 100 g) i bogate w witaminę C. Garść owoców wystarczy, by pokryć 60% zapotrzebowania na tą witaminę. Morwa jest także dobrym źródłem żelaza, które w obecności witaminy C znacznie lepiej się przyswaja. Owoce tej rośliny dostarczają także:

100 g owoców morwy białej to:

Wartość energetyczna (kaloryczność): 43 kcal

Węglowodany: 9,8 g

w tym cukry: 8,1 g

Tłuszcz: 0,39 g

w tym kwasy nasycone: 0,027 g

Białko: 1,44 g

Błonnik: 1,7 g

Poza owocami źródłem cennych substancji aktywnych są także liście morwy. W sklepach ze zdrową żywnością możesz kupić suszone liście morwy, z których w łatwy sposób przygotujesz napar.

Napar (herbatka) z morwy - przepis

2 g wysuszonych liści zalej 200 ml wody i parz przez około 5 minut

Wyciąg z liści morwy białej możesz kupić także w postaci tabletek/kapsułek. Często łączony jest on w jednym suplemencie z chromem i witaminą B6.

Inną dostępną formą spożywania morwy jest sok. Najczęściej zaleca się, aby wypijać 2-3 łyżki dziennie.

Morwa biała – silne działanie przeciwstarzeniowe

Morwa biała dostarcza polifenoli, w tym przede wszystkim tych z grupy flawonoidów, które są silnymi przeciwutleniaczami. Związki te zapobiegają mutacjom DNA w komórkach, przez co chronią przed nowotworami i opóźniają procesy starzenia.

Morwa biała wspomaga leczenie cukrzycy typu II i odchudzanie

Związek DNJ pozyskiwany z liści morwy białej hamuje działanie enzymów rozkładających węglowodany złożone do cukrów prostych w jelicie cienkim. Dzięki zmniejszeniu aktywności tych enzymów cukier do krwi wchłania się wolniej, co stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Z tego powodu produkty i suplementy z morwy są zalecane osobom z cukrzycą typu II. Morwa nie wywołuje przy tym skutków ubocznych zmniejszonego wchłaniania cukrów takich jak wzdęcia i biegunki.

Ten sam mechanizm sprawia, ze ekstrakt z liści morwy może wspomagać odchudzanie. Im mniej węglowodanów zostanie przyswojonych z diety, tym mniejsza jej kaloryczność.

Osoby z cukrzycą typu II powinny przed rozpoczęciem stosowania morwy białej porozmawiać z lekarzem. To szczególnie ważne, jeśli przyjmujesz insulinę, której działanie morwa może potęgować.

Morwa biała zapobiega nadciśnieniu i chorobie Alzheimera

Kwercetyna zawarta w morwie obniża stężenie cholesterolu LDL (potocznie zwany „złym cholesterolem”). Wpływa także korzystnie na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z morwy ma działanie ochronne na śródbłonek mózgu, dlatego ma znaczenie w profilaktyce choroby Alzheimera.

Poza tym napar z liści morwy białej działa:

przeciwbakteryjnie ,

, przeciwwirusowo ,

, przeciwgrzybiczo ,

, napotnie.

Może być także wykorzystywany do płukania jamy ustnej w stanach zapalnych gardła (zobacz też: Domowe sposoby na ból gardła). Mora biała stymuluje także układ odpornościowy, dzięki czemu łagodzi objawy alergii.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 27.09.2018.

