Chrom na odchudzanie - jak działa i w jakich dawkach go stosować?

Chrom wspomaga metabolizm i zmniejsza apetyt na słodycze - nic dziwnego, że wiele osób stosuje chrom na odchudzanie. Jednak czy chrom w tabletkach faktycznie działa i czy zawsze można go stosować?

Spis treści:

Chrom wpływa na regulację poziomu cukru we krwi, a przede wszystkim wzmaga produkcję insuliny (to właśnie insulina jest kluczowym składnikiem w walce z nadwagą). Ponadto wraz z insuliną bierze udział w metabolizmie białek.

Wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, zmniejsza poziom frakcji LDL (powszechnie uznawana za „zły” cholesterol), zwiększając jednocześnie poziom HDL („dobry cholesterol”). Tym samym chrom jest wykorzystywany w profilaktyce miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. Pierwiastek ten wpływa również na łagodzenie stresu i zmęczenia, opóźnia procesy starzenia się organizmu.

Chrom wpływa na metabolizm, zaś niedobór tego pierwiastka zmniejsza wychwytywanie wolnych kwasów tłuszczowych przez wątrobę. Pierwiastek ten ogranicza także odkładanie się tłuszczu w tkankach.

Dzięki tym czynnościom chrom zapobiega otyłości. Zatem jeśli poziom chromu utrzymasz na zalecanym poziomie (albo zwiększysz do 200-400 mg) twój metabolizm powinien przyspieszyć, a tym samym możesz schudnąć.

Chrom nie jest też obojętny w metabolizmie węglowodanów. Chrom bierze udział w regulacji wydzielania insuliny, zwiększa ilość magazynowanej glukozy w mięśniach zwiększając syntezę glikogenu (glikogen jest ważny przy aktywności fizycznej).

Pierwiastek ten może pomóc, gdy podczas diety odchudzającej będziesz mieć problem z pohamowaniem apetytu na słodycze. Dzieje się tak, gdyż chrom utrzymuje na stałym poziomie stężenie cukru we krwi, który jest przyczyną właśnie utraty kontroli nad apetytem.

Niestety chrom nie jest cudownym środkiem na uzyskanie pięknej sylwetki. Chrom pomoże ci w utrzymaniu stałego poziomu cukru we krwi, ale jeśli chęć spożycia czegoś słodkiego wynika z sytuacji stresowej albo przyzwyczajeń, to nawet on nie powstrzyma cię przed podjadaniem.

Trzeba pamiętać, że żaden suplement diety czy też „wspomagacz” utraty wagi nie będzie skuteczny, jeśli nie zmienisz nawyków żywieniowych i nie wprowadzisz aktywności fizycznej do planu dnia.

Chrom możesz kupić w tabletkach jako suplement diety. Jeżeli jednak nie chcesz łykać tabletek, chrom znajdziesz w produktach, takich jak:

drożdże piwne,

wątróbka, drób,

przetwory zbożowe,

suszone śliwki,

orzechy,

jabłka,

kiełki pszenicy,

ryby i owoce morza.

Chrom to pierwiastek, którego odpowiednią ilość dostarczasz sobie w zdrowej diecie. Bezpieczna dawka wynosi od 50 do 200 mcg na dzień.

Tylko w uzasadnionych przypadkach dawka chromu może być wyższa, np. przy intensywnym odchudzaniu lub u osób z zaburzeniami tolerancji glukozy.

Pamiętaj jednak, by nie rozpoczynać suplementacji chromem bez konsultacji lekarskiej, ponieważ możesz sobie poważnie zaszkodzić. Nie tylko nie schudniesz (a wręcz przytyjesz), lecz także narażasz się na rozwój chorób.

Suplementacja chromem nie jest wskazana dla kobiet w ciąży oraz karmiących. Również cukrzycy, zanim zaczną stosować preparaty z tym pierwiastkiem, powinni skonsultować ten zamiar z lekarzem.

Inne choroby, w których powinnaś zrezygnować ze wspomagania się tym mikroelementem to schizofrenia, depresja czy też choroba dwubiegunowa.

Dzieci mogą suplementować chrom tylko w uzasadnionych sytuacjach i zawsze z zalecenia lekarza.

Można. Przedawkowanie chromu może mieć niekorzystne skutki zdrowotne. Zbyt duże spożycie może spowodować:

rozdrażnienie i wahanie nastroju,

bóle głowy,

reakcje alergiczne,

bezsenność,

znaczne przybranie na wadze przy regularnym wysiłku fizycznym.

W skrajnych przypadkach długotrwałe nadmierne spożycie tego pierwiastka może doprowadzić do nowotworów oraz zniszczenia struktury DNA.

Pamiętaj, że chrom w preparatach może występować wraz z kofeiną i efedryną, które również mogą wywoływać niekorzystne skutki zdrowotne (problemy z wątrobą, drgawki).

Chrom jako mikroelement jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu i nie może go zabraknąć w żadnej diecie. Próbując zrzucić zbędne kilogramy możemy po niego sięgnąć, warto jednak przeanalizować wcześniej jadłospis. Jeżeli problem nie tkwi w sytuacjach stresowych, chrom pomoże nam utrzymać poziom cukru na odpowiednim poziomie, a tym samym uspokoi napady głodu.

Artykuł pierwotnie został opublikowany 11.03.2013.

