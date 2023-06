Kebab – kalorie i wartości odżywcze. Ile kalorii ma kebab w tortilli, a ile w bułce?

fot. Adobe Stock, Sławomir Fajer

Kaloryczność kebaba to obszerny temat. Kebab jest tradycyjnym daniem tureckim zaadaptowanych przez bary fast-food do polskich warunków. Podobnie jak w przypadku pizzy czy burgera, pierwotna receptura tego przysmaku uległa znaczącej zmianie pod wpływem przemysłu spożywczego i warunków panujących w barach szybkiej obsługi. To wpłynęło też na kaloryczność tego popularnego obecnie dania. Czy kebab jest niezdrowy i ma dużo kalorii? Niekoniecznie. Kebab może mieć mniej kalorii, niż np. wynosi kaloryczność burgera drwala.

Spis treści:

Czy kebab jest bardzo kaloryczny? To zależy. Wszystko zależy od jego rozmiaru, rodzaju mięsa, dodatków, w tym rodzaju sosu. To dlatego kaloryczność kebaba może wahać się od ok. 300 kcal do ponad 2460 kcal. Najmniej kaloryczny jest np. fit kebab koperkowy, a najbardziej kaloryczny np. mega kebab z baraniną i łagodnym sosem. Mały kebab zwykle zawiera od 290 do 956 kcal.

Kebab na białej bułce, z sosem majonezowym i kiepskim rodzajem mięsa to średnio 880 kalorii (kcal) oraz duża ilości tłuszczów (szczególnie tych nasyconych).

Jeśli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2000 kcal na dobę oznacza to, że posiłek w postaci takiego kebabu dostarcza 45% kalorii, jakie możesz dziennie spożyć.

Co zwiększa kaloryczność kebaba?

Po pierwsze znaczenie ma rodzaj mięsa – baranina jest tłustsza i bardziej kaloryczna od mięsa drobiowego. Tradycyjnie kebab przygotowywany jest z baraniny (dość tłusta), wołowiny (dużo żelaza) lub mięsa drobiowego (najmniej kaloryczne). W Turcji nigdy nie używa się wieprzowiny, którą tak ukochali sobie Polacy. Najlepiej Wybrać świeże mięso w kawałkach – to źródło białka i żelaza hemowego o dobrej przyswajalności. Jeśli zwracasz uwagę na spożycie kalorii i tłuszczu, stawiaj na mięso drobiowe, najmniej kaloryczne.

Podstawą kebabu powinno być świeże mięso, w kawałkach, nabite na pionowy ruszt. Nie widzisz rusztu? Nie kupuj kebabu, jest bowiem duże prawdopodobieństwo, że mięso zostało rozmrożone i podsmażone na patelni. Jest ruszt, ale nie widać kawałków mięsa? Świadczy to o tym, że właściciel baru stosuje gotowe „mięsne ruszty” ulepione z mielonego mięsa. Ono z kolei zrobione jest nie tylko z mięsa, ale i z chrząstek, ma też dodatek błonnika, białko sojowe i konserwanty.

Uważaj na hasła „kebab z baraniny”. Pod tym sloganem często kryją się mieszanki mięsa, które w składzie zawierają niedużo mięsa baraniego.

Dla kaloryczności kebaba znaczenie ma też to, czy mięso zapakowane jest w bułkę, pitę czy tortillę. Najwięcej kalorii dostarcza bułka, mniej pita, a najmniej – tortilla.



Istotną częścią ładunku kalorycznego kebaba są dodatki, np. frytki czy sosy. Kaloryczność frytek smażonych na głębokim tłuszczu to aż 330 kalorii (kcal) w 100 g. Brak sosu to oszczędność ok. 100 kcal. Najbardziej kaloryczne są sosy łagodne i czosnkowe, a najmniej kaloryczne są sosy ostre.

W Polsce najpopularniejszym sosem do kebabu jest sos czosnkowy. Niestety najczęściej jest on sosem przemysłowym, gotowym, w butelce, z dodatkiem substancji zagęszczających lub jest przygotowywany na bazie majonezu, a co za tym idzie jego kaloryczność jest wysoka. Turecki sos czosnkowy to nic więcej jak jogurt naturalny, czosnek, sól i pieprz.

Drugim sosem do wyboru jest najczęściej sos pomidorowy z ostrą papryką. Ten sos jest mniej kaloryczny niż sos majonezowy, ale bywa potwornie ostry. Niektórzy dodają do niego niepotrzebnie duże ilości oleju.

Przeciętny kebab w tortilli dostarcza ok. 680 kcal i ok. 200 kcal mniej niż ma kebab w picie czy w bułce.

Jeśli wybierzesz kebab na bazie mięsa drobiowego, z dużą ilością warzyw, sosem czosnkowo-jogurtowym, w pełnoziarnistej tortilli to zjesz około 450 kcal.

Wiele miejsc nastawionych na świadomego klienta umożliwia wybór tortilli pełnoziarnistej, która poza węglowodanami złożonymi jest także źródłem błonnika i witamin z gr.B

fot. Kebab w tortilli/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Cienka pita ma mniej kalorii (180 kcal) niż bułka, ale niewiele więcej wartości odżywczych. Średni kebab w picie dostarcza ok. 820 kcal. Jest więc nieznacznie mniej kaloryczny niż kebab w bułce, ale wyraźnie bardziej kaloryczny do tego w tortilli.

Im większy kebab w picie, tym większa też sama pita i jej wkład w kaloryczność całego posiłku. Dlatego warto rozważyć zjedzenie kebaba na miejscu bez dodatku w postaci bułki czy pity.

Wybór dodatku węglowodanowego ma duży wpływ na to, ile kalorii ma kebab. Duża biała bułka, pełna substancji dodatkowych do żywności ma wysoki indeks glikemiczny i dostarcza nawet 260 kcal, a cały średni kebab w bułce to ok. 880 kcal.

Bułka do kebaba w zależności od jego rozmiaru może ważyć od 70 do ponad 100 g. Kaloryczność takiego pieczywa wynosi ok. 260 kcal na 100 g.

Przeciętny kebab z kurczakiem dostarcza ok. 680 kcal. Mięso drobiowe jest mniej tłuste niż baranina, wołowina czy wieprzowina używane do produkcji kebaba i dlatego jest mniej od nich kaloryczne.

Należy jednak pamiętać, że wybierając kebab z kurczaka w bułce i z sosem łagodnym lub czosnkowym oraz z frytkami, można zwiększyć jego kaloryczność do poziomu przekraczającego kaloryczność kebaba z innych rodzajów mięs, ale podanego w tortilli, bez frytek i z niewielkim dodatkiem sosu ostrego.

grafika: Kaloryczność kebaba domowego i kupnego/ BudraMedia

Dietę trzeba planować, a posiłki najlepiej przygotowywać samodzielnie. To prawda, ale każdy bywa w sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy skorzystać z oferty barów typu fast-food. Czy można wtedy brać pod uwagę kebab?

Gdyby rozłożyć kebab na składniki pokarmowe okazuje się, że przy zastosowaniu dobrych surowców, to wcale nie jest takie złe danie. Każdy posiłek główny powinien składać się z czterech elementów:

węglowodanów złożonych

białka (w kebabie mięso baranie, wołowe lub drobiowe) – budulec dla mięśni, odpowiada za sytość;

(w kebabie mięso baranie, wołowe lub drobiowe) – budulec dla mięśni, odpowiada za sytość; tłuszcz (w kebabie mięso i sos jogurtowy) – jest nośnikiem witamin tłuszczorozpuszczalnych, nadaje smak;

(w kebabie mięso i sos jogurtowy) – jest nośnikiem witamin tłuszczorozpuszczalnych, nadaje smak; warzywa (w kebabie surówka) – różnorodne i kolorowe, są źródłem błonnika pokarmowego i antyoksydantów.

Kebab wszystkie te składniki ma. Wszystko gra? Niekoniecznie. Jak zwykle sedno sprawy tkwi w szczegółach? Na co zwracać uwagę kupując kebab, aby jego wartość odżywcza była wysoka? Na wszystko: na mięso, rodzaj bułki lub tortilli, sos, warzywa – o tym pisaliśmy wyżej.

Warzywa w kebabie

W wersji tradycyjnej do kebabu najczęściej dodaje się białą kapustę surową, pomidora, ogórka i cebulę.

Jednak w Polsce często używa się także kapusty kiszonej, która choć słona, jest źródłem korzystnych probiotyków. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej warzyw w kebabie, tym lepiej.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 11.04.2017.

