Jazda pługiem na nartach - jak to robić poprawnie? Przydatne wskazówki dla początkujących

fot. Adobe Stock, plprod

Jazda pługiem jest naprawdę prosta do opanowania, nawet dla początkującego narciarza, który dopiero rozpoczyna naukę jazdy na nartach. Technikę jazdy pługiem przybliży ci każdy instruktor, ale możesz też nauczyć się jej sama, korzystając z naszych wskazówek.

Spis treści:

Sama technika jazdy pługiem jest prosta. Jadąc w dół stoku, rozsuwasz tyły nart, ale dzioby trzymasz pozostawione na jednakowej wysokości. Jeśli w takiej pozycji skierujesz kolana do wewnątrz (do siebie), to zakrawędziujesz narty. Im mocniej naciśniesz na krawędzie, tym wolniej pojedziesz.

Dzieje się tak, gdyż im większą siłą działasz na narty, tym bardziej będziesz zwalniać. Kijki w tej fazie zjazdu są nieużywane. Ręce trzymasz po bokach, lekko skierowane do tyłu.

Patrząc na tę technikę od strony decyzji: jeśli chcesz zahamować, musisz mocno krawędziować i szerzej rozsunąć tyły nart.

Na początku, nauczysz się w jaki sposób kontrolować prędkość przez rozsuwanie i zsuwanie tyłów nart. Pamiętaj jednak, że im bardziej płasko leżą deski na śniegu (mniejsze krawędziowanie), tym szybciej jedziesz. Zatem oba te elementy mają wpływ na technikę jazdy pługiem.

To naprawdę proste! Przy kilku pierwszych zjazdach, tak na próbę, szybko rozsuń stopy, tak, aby tyły nart oddaliły się od siebie. Zobaczysz wówczas, że prowadzi to do gwałtownego zahamowania. Po prostu zatrzymujesz się w miejscu.

Pamiętaj zatem, że technika jazdy pługiem pozwala kontrolować prędkość i zatrzymać się tam, gdzie zaplanowałaś. Ważne jednak, abyś nie pochylała się do tyłu (nie „kładła” się za bardzo na tyłach nart), bo to zwiększa prędkość nart.

Obciążanie narty to inaczej przeniesienie ciężaru ciała na jedną z nóg. Chcąc skręcić w prawo, obciążasz nartę lewą, i na odwrót. W tej technice, jak w przypadku większości manewrów na nartach, decydującą rolę odgrywają kolana. Skręt, który uzyskujesz przez krawędziowanie, zaczynasz właśnie od kolana.

Skręt płużny w pigułce:

Aby skręcić w lewo, kierujesz prawe kolano lekko do środka , coraz mocniej krawędziujesz wewnętrzną stroną prawej narty, co sprawia, że zaczynasz skręcać w lewo.

, coraz mocniej krawędziujesz wewnętrzną stroną prawej narty, co sprawia, że zaczynasz skręcać w lewo. Pamiętaj, żeby środek ciężkości zawsze znajdował się między nartami .

. Jeśli po skręcie chcesz się zatrzymać, nie powinnaś odciążać deski, na której skręcasz. Dostawiasz tylko drugą nogę, ustawiając się w poprzek stoku.

Z czasem nauczysz się płynnie przechodzić z jednego skrętu w kolejny, łagodnie wykonując serię łuków płużnych w poprzek linii spadku stoku. Aby przejść z jednego skrętu w kolejny, musisz po zakończeniu skrętu odciążyć nartę skręcającą (czyli powinnaś wyprostować lekko kolana) i przenieść ciężar ciała na drugą nartę.

Ważne, aby wykonując skręty, pracować tylko kolanami, a nie skręcać bioder. Nie szarp tułowiem, ale balansuj ciężarem ciała z jednej deski na drugą.

Utrzymując ustawienie nart w kształcie litery V, możesz skręcać, tylko przenosząc ciężar ciała i obciążając nartę zewnętrzną. Nie ma potrzeby angażowania innych mięśni.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 8.10.2010.

Czytaj także:

Jak dobrać odpowiednie narty zjazdowe? Liczy się twój wzrost, masa ciała i nie tylko

Gdzie jechać na narty blisko Warszawy w sezonie 2021/2022? Najlepsze stoki i aktualne ceny

Łatwe trasy narciarskie dla początkujących - ponad 10 miejsc w całej Polsce

Gdzie jechać na narty w Polsce? Najlepsze ośrodki i stoki narciarskie