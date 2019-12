Jazda na nartach dla początkujących

fot. Adobe Stock

Narciarstwo to jeden z popularniejszych sportów zimowych. Wiele ludzi decyduje się na nie w czasie ferii, jednak by w pełni cieszyć się jazdą, należy odpowiednio się przygotować. Warto też poznać podstawy jazdy na nartach.



Jazda na nartach:

Narciarstwo to jeden z kosztowniejszych sportów. Dobre wyposażenie kosztuje niemało, a do tego trzeba liczyć się ze sporymi kosztami wyjazdów (dojazd, noclegi, wyżywienie, karnety). Zacznijmy jednak od wyposażenia narciarza:

nieprzemakalny kombinezon lub komplet składający się ze spodni oraz kurtki,

rękawiczki narciarskie,

bielizna termoaktywna,

oddychająca bluza,

czapka kominiarka,

kask narciarski (lub czapka),

gogle narciarskie,

kije narciarskie,

buty narciarskie,

narty z wiązaniami.

Sprzęt (buty, narty, kije) dostosowany do narciarza jest kluczowym elementem przygotowań do jazdy, ponieważ ma duże znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, np. ochronę przed kontuzjami. Odpowiedni wybór tego ekwipunku ułatwia również naukę oraz zmniejsza ryzyko zniechęcenia się do narciarstwa. Nowe modele nart z wiązaniami kosztują 1000-3000 zł.



Koszt sprzętu i odzieży narciarskiej: w zależności od ich jakości w sumie trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu: 1500-10000 złotych.

Buty narciarskie

Powinny zostać dobrane rozmiarem i twardością skorupy (flex). Im wyższy parametr flex, tym dla bardziej zaawansowanego narciarza buty są przeznaczone. Buty nie mogą obcierać ani zbyt mocno uciskać nóg, a jednocześnie muszą je odpowiednio je trzymać i usztywniać.

Zdecydowanie nie polecamy butów z jedną klamrą – nie mają szans odpowiednio stabilizować nóg i utrudniają sterowanie nartami! Najlepsze są buty, które mają 3-4 klamry.

Narty

Wybiera się je w zależności od wagi, wzrostu, stopnia zaawansowania narciarza i terenu, po jakim ma się on poruszać, a także od stylu jazdy. Koniecznie zobacz: jak dobrać narty.

Kije narciarskie

Pomagają utrzymać prawidłową pozycję podczas jazdy, a w przypadku płaskiego odcinka trasy wykorzystuje się je do odpychania się. Odpowiednia długość kijów: gdy obrócisz kij do góry nogami, postawisz rączkę na ziemi i chwycisz dłonią kij nad talerzykiem, to twoja ręka będzie zgięta w łokciu pod kątem prostym.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest nauka w szkółce narciarskiej lub indywidualne lekcje z instruktorem. Bardzo ważnym elementem nauki jest odpowiednia postawa – nogi ugięte w kolanach, tułów nieco wychylony w przód, ręce lekko ugięte w łokciach i uniesione nieco do boków. Prawidłowa postawa umożliwia skuteczną jazdę.

Jak spakować narty do samochodu

Początkujący często wykorzystują technikę jazdy tzw. pługiem, czyli kierują czubki nart do siebie. Tym sposobem łatwiej jest opanować podstawy skrętu, nie rozwijając przy tym zbyt dużej prędkości.

Ucząc się jazdy na nartach, trzeba poznać dwa rodzaje skrętu:

Skręt długi

Zwany jest również karwingowym. Jest dość pasywny: rolą narciarza jest utrzymanie statycznej pozycji ciała oraz jedynie przenoszenie środka ciężkości. Podczas skrętu większość ciężaru ciała powinna być przeniesiona na jedną nogę: zewnętrzną względem łuku, który zostanie wyznaczony w trakcie skrętu.

Ten rodzaj skrętu nazywany jest też gigantowym i służy do szybkiej jazdy. Przy prawidłowej technice, narty oddają część energii, przyspieszając tempo jazdy przy wyjściu ze skrętu.

Skręt krótki

W przypadku tego skrętu w ruch wchodzą kijki, które które powinny wyznaczać rytm skrętów, a nawet stają się ich osią. Konieczne jest tak samo, jak w przypadku skrętu długiego, przenoszenie środka ciężkości, jednak tutaj powinno być ono bardziej dynamiczne. Często pojawia się także element ześlizgu tyłu nart, który działa hamująco.

Gdy już skompletujesz sprzęt i staniesz na stoku, nie zapomnij o tych zasadach:

Nigdy nie jeźdź na nartach po alkoholu!

Choć tylko dzieci do 16. roku życia mają obowiązek jeździć w kasku , zakup tego elementu wyposażenia jest także dobrym pomysłem w przypadku dorosłych.

, zakup tego elementu wyposażenia jest także dobrym pomysłem w przypadku dorosłych. Pamiętaj, że na trasie narciarz znajdujący się przed tobą ma pierwszeństwo!

Jadąc na narty warto wykupić ubezpieczenie narciarskie.

