Jeśli zastanawiasz się, jak dobrać narty – czy to w wypożyczalni, czy w sklepie – koniecznie przeczytaj nasz poradnik. Podpowiemy, co trzeba wziąć pod uwagę, aby dobrze wybrać. To ważna decyzja, bo od prawidłowego doboru nart zależy bezpieczeństwo na stoku oraz to, czy jazda będzie frajdą, czy mordęgą. W naszym zestawieniu pomijamy narty zawodnicze.



Jak dobrać narty:

Dobór typu nart to ważna decyzja. Aby zdecydować jaki typ będzie najlepszy, trzeba zastanowić się nad tym:

Gdzie i w jakich warunkach będzie odbywała się jazda?

będzie odbywała się jazda? Jakie są umiejętności osoby, która ma z tych nart korzystać?

osoby, która ma z tych nart korzystać? Jaki styl jazdy preferuje narciarz?

Nieco więcej wyjaśni się po przeczytaniu poniższych opisów typów nart, a sprawa jakie narty dobrać, stanie się nieco mniej skomplikowana.

Narty typu ALLROUND

Najbardziej uniwersalny typ nart. Nadają się dla narciarzy początkujących i zaawansowanych, którzy nadal doskonalą swoją technikę jazdy. Sprawdzą się na stokach o różnym stopniu trudności. Idealne do jazdy rekreacyjnej – są łatwe w prowadzeniu, wybaczają błędy.

Cechy charakterystyczne nart typy allround:

wyraźne taliowanie,

łatwość prowadzenia,

na przygotowane trasy.

Narty typu ALLMOUNTAIN

Aby wykorzystać ich możliwości, trzeba być zaawansowanych narciarzem, gdyż umożliwiają jazdę w różnych warunkach: po dobrze i gorzej przygotowanych trasach, ale też w puchu. Cechy charakterystyczne nart typu allmountain:

zwiększona szerokość na całej długości,

stabilne, a przy tym skrętne,

na różne warunki, w tym puch.

Narty typu RACE

Dla zaawansowanych narciarzy, którzy najbardziej lubią szybką i dynamiczną jazdę po przygotowanych stokach lub startują w amatorskich zawodach. Gwarantują dobre trzymanie na krawędzi nawet na bardzo twardym stoku, ale wymaga do doskonałej techniki i sporo wysiłku – początkujący narciarz sobie z tym nie poradzi. Cechy charakterystyczne nart typu race:

dla zaawansowanych narciarzy, którzy dysponują dobrą techniką jazdy,

dla zawodników amatorów,

na przygotowane stoki,

do szybkiej jazdy.

W tej kategorii występują dwa rodzaje nart:

slalomowe: mają mały promień skrętu (ok. 11 m), idealne do częstych szybki skrętów,

mają mały promień skrętu (ok. 11 m), idealne do częstych szybki skrętów, gigantowe: mają większy promień skrętu (ok. 17 m), doskonałe do szybkiej jazdy większymi łukami.

Narty typu FREERIDE

Na pewno nie dla początkujących. Stworzone do jazdy poza trasami, w puchu, w kopnym śniegu. Nieźle radzą sobie na trasach. Cechy charakterystyczne nart typu freeride:

szerokie na całej długości,

nie zapadają się w kopnym śniegu,

mają bardzo duży promień skrętu.

Narty typu FREESTYLE

Tylko dla zaawansowanych. Dla amatorów funparków, do akrobacji. Cechy charakterystyczne nart typu freestyle:

piętki i dzioby nart wyglądają dokładnie tak samo, i są podgięte go góry,

najnowsza generacja tego typu nart nadaje się także do jazdy poza trasami,

nie sprawdzą się na tarasach podczas klasycznej jazdy.

Narty SKITOUR'OWE

Powstały z myślą o amatorach turystyki narciarskiej na każdym poziomie zaawansowania. Mają wiązania umożliwiające podnoszenie piętki butów do pochodzenia i mocowanie jej do zjazdów. Do pochodzenia konieczne jest założenie tzw. foków, które zwiększają tarcie.

Cechy charakterystyczne nart typu freestyle:

lekkie i szerokie,

do pochodzenia i zjazdów także poza trasami.

Narty DLA KOBIET

Wyróżniają się nie tylko inną kolorystyką. Są łatwiejsze w prowadzeniu od modeli przeznaczonych dla mężczyzn i modeli unisex. Wiązania montuje się na nich nieco bardziej z przodu, co ułatwia zainicjowanie skrętu. Cechy charakterystyczne nart typu freestyle:

bardziej kobieca kolorystyka,

lżejsze i bardziej miękkie od modeli męskich i unisex.

Narty DLA DZIECI

Wyróżnia się tu dwa rodzaje nart: dla amatorów i małych zawodników – tych ostatnich nie ma w sklepach. Narty dla dzieci są nartami unisex, czyli dla chłopców i dziewczynek. Są one klonami nart dla dorosłych – często mają grafikę identyczną z tą dla dorosłych, ale bywają też nartki z grafikami przygotowanymi specjalnie dla dzieci.

Narty dla dzieci to albo All Mountain albo Freeride – narty mają właściwości identyczne z tymi samymi typami nart dla dorosłych.

W przypadku dzieci i kobiet, zwłaszcza tych o przeciętnych umiejętnościach, od razu wiadomo, w jaki typ nart celować: warto wybrać narty dziecięce i kobiece. Przed wyborem typu nart, niezależnie od płci, trzeba się zastanowić nad następującymi sprawami:

umiejętności – czy jestem początkujący, średniozaawansowany czy zaawansowany, a może planuję wystartować w amatorskich zawodach?

– czy jestem początkujący, średniozaawansowany czy zaawansowany, a może planuję wystartować w amatorskich zawodach? styl jazdy – lubię jeździć gęstymi, szybkimi skrętami, wolę dużą prędkość i długie skręty gigantowe, próbuję różnych ewolucji i ciągną mnie funparki,

– lubię jeździć gęstymi, szybkimi skrętami, wolę dużą prędkość i długie skręty gigantowe, próbuję różnych ewolucji i ciągną mnie funparki, miejsce jazdy – czy jeżdżę wyłącznie po dobrze przygotowanych trasach, w puchu, poza trasami?

– czy jeżdżę wyłącznie po dobrze przygotowanych trasach, w puchu, poza trasami? ambicje – planuję doskonalić technikę jazdy, planuję przerzucić się na jazdę poza trasami, chcę szkolić się pod okiem instruktora.

Wybór typu narty

Typ narty najlepiej dobrać do tras, po jakich najczęściej się jeździ.

Wybór modelu narty

W ramach każdego typu występują modele, które adresowane są do narciarzy o różnych umiejętnościach. Jednak nie tylko umiejętności mają znaczenie. Oto krótki poradnik, jak dobrać narty, a właściwie ich modele:

im lepsze umiejętności , tym wyższy model nart warto wybrać,

, tym wyższy model nart warto wybrać, im większa masa ciała , tym wyższy model nart warto wybrać,

, tym wyższy model nart warto wybrać, im więcej dni w roku spędza się na stoku, tym wyższy model nart warto wybrać.

Uwaga! Nie ma się co silić na kupowanie wyższego modelu, jeśli umiejętności narciarza nie pozwolą wykorzystać cech wyższego modelu narty. Wybór zbyt wysokiego modelu zaowocuje tym, że narty nie będą współpracować z narciarzem, a jazda nie będzie satysfakcjonująca.

To zależy od: wzrostu, wagi, umiejętności oraz ogólnej kondycji narciarza. Im są one wyższe, tym dłuższe narty można wybrać.

Jak dobrać odpowiednią długość nart z rockerem

Rocker to technologia, która podniosła nieco przody nart i zwiększyła ich taliowanie, co ułatwia skręcanie. To, czy narty mają rocker, czy go nie mają, powinno wpłynąć na dobór długości nart.

Najpierw należy dobrać ich długość do masy ciała:

47 kg i mniej – 140 cm

i mniej – 140 cm 48-52 kg – 145 cm

– 145 cm 53-58 kg – 150 cm

– 150 cm 59-65 kg – 155 cm

– 155 cm 66-73 kg – 160 cm

– 160 cm 74-82 kg – 165 cm

– 165 cm 83 kg i więcej – 170 cm

Teraz do uzyskanej długości trzeba dodać lub długość w zależności od umiejętności. I tak:

Początkujący (1 sezon na nartach) – minus 10 cm

(1 sezon na nartach) – minus 10 cm Średniozaawansowany (umiarkowane prędkości, zjeżdżasz przy dobrych warunkach z większości tras) – minus 5 cm

(umiarkowane prędkości, zjeżdżasz przy dobrych warunkach z większości tras) – minus 5 cm Zaawansowany (zjedziesz z każdej trasy w dobrych warunkach, nie boisz się prędkości) – nic nie dodajesz i nic nie ujmujesz z długości nart dobranej do masy ciała.

(zjedziesz z każdej trasy w dobrych warunkach, nie boisz się prędkości) – nic nie dodajesz i nic nie ujmujesz z długości nart dobranej do masy ciała. Ekspert (zjedziesz z każdej trasy w każdych warunkach, lubisz szybką jazdę) – plus 5 cm.

(zjedziesz z każdej trasy w każdych warunkach, lubisz szybką jazdę) – plus 5 cm. Specjalista (zjedziesz wszędzie w każdych warunkach, lubisz bardzo szybką jazdę) – plus 10 cm.

Jak dobrać odpowiednią długość nart bez rockera:

W grupie nart allround i all mountan warto wybrać narty krótsze o 10-20 cm od wzrostu narciarza.

Narty typu race slalomowe – narty powinny być krótsze od wzrostu o 10-15 cm.

Narty typy race gigantowe – narty powinny krótsze od wzrostu narciarza o 0-5 cm.

Uwaga! Narty różnych producentów, choć są podobnie konstruowane, mogą się między sobą różnić. Dlatego warto próbować jazdy na nartach różnych producentów.

