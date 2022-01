Jak dobrać narty biegowe i resztę sprzętu do biegania na nartach? Kompletny poradnik

fot. Adobe Stock, Kzenon

Stojąc przed wyborem sprzętu do biegania na nartach, łatwo się pogubić. Skąd masz wiedzieć, jakie narty biegowe będą dla ciebie odpowiednie? Warto zwrócić uwagę na kilka różnych parametrów, by dobrać sprzęt, który będzie idealnie dopasowany do twoich potrzeb. Ważna jest między innymi masa ciała, stopień zaawansowania i oczekiwania, jakie masz od biegówek. Skorzystaj z naszego poradnika doboru sprzętu do narciarstwa biegowego i dowiedz się jak dobrać odpowiednie narty biegowe, kijki i buty.

Spis treści:

Zanim rozpoczniesz wybór sprzętu biegowego, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Narty biegowe bardzo się od siebie różnią. Jeśli dobrze je dopasujesz, będziesz czerpać z tej zimowej aktywności fizycznej najwięcej przyjemności. Przy doborze sprzętu do biegania na nartach liczą się:

wzrost,

masa ciała,

poziom zaawansowania,

preferowana technika jazdy na nartach biegowych,

preferowany sposób konserwacji,

teren, w którym będziesz się poruszać.

Wybór nart biegowych w zależności od stopnia zaawansowania

Istnieją 3 główne rodzaje nart biegowych ze względu na stopień zaawansowania użytkownika:

narty biegowe turystyczne - dla początkujących, oznaczone symbolem L,

- dla początkujących, oznaczone symbolem L, narty biegowe sportowo-rekreacyjne - dla bardziej zaawansowanych narciarzy startujących w amatorskich zawodach, oznaczone symbolem A,

- dla bardziej zaawansowanych narciarzy startujących w amatorskich zawodach, oznaczone symbolem A, narty biegowe sportowe (wyścigowe) - dla sportowców startujących w zawodach, oznaczone symbolem S.

Możesz spotkać się też czasem z pośrednimi oznaczeniami: A/L i A/S, które stanowią kompromis pomiędzy nartami z poszczególnych grup.

Jeśli dopiero zaczynasz jazdę na nartach biegowych, zdecydowanie postaw na wersję turystyczną. Takie narty są szersze, zapewniają większy komfort podczas jazdy, ale nie pozwalają na osiąganie zawrotnych prędkości. Narty turystyczne są zazwyczaj stosunkowo miękkie, szersze i mają gładki ślizg lub ślizg z łuską.

Biegówki sportowo-rekreacyjne są odpowiednie dla zaawansowanych narciarzy, którzy chcą doskonalić się w narciarstwie biegowym. Są twardsze, węższe i przede wszystkim: szybsze, niż narty turystyczne. Są droższe od turystycznych nart, ale nie są to ceny zaporowe. Możesz rozważyć ich zakup, jeśli umiesz już jeździć na nartach biegowych i rozważasz np. starty w zawodach.

Narty biegowe wyścigowe to najbardziej zaawansowany sprzęt, odpowiedni dla profesjonalistów. Są najtwardsze, ale też pozwalają na osiąganie największych prędkości.

fot. Adobe Stock, kovop58

Wybór nart biegowych w zależności od masy: odpowiednia twardość biegówek

Twardość nart biegowych to kolejny ważny parametr, na który trzeba zwrócić uwagę. Biegówki powinny być odpowiednio dociążone, by zapewniać łatwy ślizg.

Narty biegowe dzieli się pod względem twardości na 3 kategorie:

twarde - hard - oznaczenie H,

- hard - oznaczenie H, średniej twardości - medium - oznaczenie M,

- medium - oznaczenie M, miękkie - soft - oznaczenie S.

Twardość narty jest powiązana ze stylem jazdy, warunkami i masą ciała.

Narty do techniki łyżwowej są sztywniejsze od nart do stylu klasycznego.

Na świeży śnieg i puch lepiej wybrać narty miękkie, gdy śnieg jest mokry lub na trasie występuje lód, lepiej sprawdzą się narty twarde.

Poszczególne modele nart dobiera się twardością do masy ciała: na nartach umieszczona jest specjalna tabela określająca optymalną masę ciała.

Dobierając twardość narty, możesz posłużyć się obrazowym testem. Już na pierwszy rzut oka widać, że narty biegowe nie są idealnie płaskie. W części środkowej odstają od ziemi bez obciążenia. Bardzo ważne jest, by siła obciążenia narty nie była zbyt duża, ani zbyt mała. Zbyt obciążone narty stawiają stosunkowo duży opór, a zbyt mało dociążone narty ciężko się prowadzi.

Test na dobrą twardość nart biegowych dobraną do masy ciała z wykorzystaniem kartki papieru:

Umieść kartkę papieru pod nartą na wysokości wiązania.

Dopnij buty do nart i stań na nich, równomiernie rozprowadzając ciężar ciała na dwie nogi.

Poproś kogoś o pomoc w próbie wysunięcia kartki spod nart .

. Jeśli papier da się wysunąć bez użycia siły, narty powinny być miększe. Jeśli kartki nie da się wysunąć wcale, zmień je na twardsze. Idealny stan to ten, w którym papier da się wysunąć, ale używając do tego trochę siły.

fot. Adobe Stock, Alex_Po

Wybór długości nart biegowych

Przy wyborze nart biegowych ważniejsza jest ich twardość dobrana do masy ciała narciarza. Długość nart też ma znaczenie, ale nie jest kluczowa. Najlepiej korzystać tutaj z tabeli przygotowanych przez producentów nart, które określają ramowe parametry narciarzy, dla których zostały stworzone. Często w takich tabelach umieszcza się masę ciała i wzrost. W pierwszej kolejności zwracaj uwagę na masę.

Osoby o niskiej masie ciała powinny wybierać raczej krótsze narty.

Osoby o wyższej masie ciała powinny wybierać narty dłuższe.

Długość nart biegowych zależy też od techniki biegu.

Do narciarstwa biegowego metodą klasyczną, przy wyborze długości narty zastosuj wzór:

twój wzrost w cm + ok. 25 cm

Do narciarstwa biegowego metodą łyżwową, przy wyborze długości narty zastosuj wzór:

twój wzrost w cm + ok. 15 cm

Narty turystyczne (backcountry) ustawione pionowo powinny sięgać nadgarstka wyciągniętej w górę ręki. Są one szersze niż klasyczne biegówki, powinny być lekkie i mieć wzmocnione krawędzie. Ich dokładną długość można wyliczyć, dodając do wzrostu połowę masy ciała (np. 170 cm wzrostu przy 60 kg masy daje długość nart 2 m).

Wybór nart biegowych w zależności od stylu

W narciarstwie biegowym wyróżnia się dwa główne style: łyżwowy i klasyczny. Styl klasyczny polega na rytmicznym odbijaniu się od śniegu przy równomiernym prowadzeniu nart. Styl łyżwowy przypomina raczej wspinanie się po śniegu.

Narty biegowe dla początkujących przeznaczone są zazwyczaj do jazdy techniką klasyczną. Są:

stosunkowo wąskie,

posiadają wyraźny czubek,

mogą (choć nie muszą) mieć łuski.

Narty biegowe do techniki łyżwowej:

charakteryzują się niewyraźnym czubkiem,

trzeba je smarować,

są krótsze niż narty do stylu klasycznego,

są sztywne,

nie posiadają łusek ułatwiających wybicie.

Jest jeszcze jeden ważny typ nart biegowych. Narty biegowe combi - narty umożliwiające stosowanie obydwu stylów jazdy. Przeznaczone są jednak dla bardziej zaawansowanych użytkowników, których nie stać na odrębne pary nart.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z narciarstwem biegowym - zacznij od nart do techniki klasycznej. Wielu ekspertów nie poleca nart typu combi, nawet do amatorskiej jazdy.

Wybór nart biegowych w zależności od terenu i pogody

Narty biegowe można też dostosować do terenu, w którym będą używane. Praktycy często dysponują różnymi zestawami nart, na różne warunki pogodowe i trasy.

Ogólna zasada mówi, że narty twarde stosujemy na śniegi zlodowaciałe (twarde) i mokre, miękkie – w przypadku świeżo spadłego i niezbyt ubitego, miękkiego śniegu.

Na trasie wygładzonej maszynowo (ze specjalnymi wgłębieniami) stosuj narty do techniki klasycznej.

(ze specjalnymi wgłębieniami) stosuj narty do techniki klasycznej. Na gładkiej powierzchni wygładzonej pługiem możesz stosować styl łyżwowy i posmarowane narty do techniki łyżwowej.

możesz stosować styl łyżwowy i posmarowane narty do techniki łyżwowej. W dzikim terenie, na nieprzygotowanej specjalnie pod biegi narciarskie trasie, stosuj specjalne narty typu backcountry.

fot. Adobe Stock, serkat Photography

Wybór nart biegowych w zależności od sposobu ich konserwacji

Smarowanie jest ważne w nartach biegowych. Pozwala łatwiej się odbić. Jeśli wiesz, że nie będziesz stosować żadnych smarów narciarskich, wybierz narty, które tego nie wymagają. To też ważne kryterium!

Masz do wyboru:

narty z gładkim ślizgiem , czyli o gładkiej powierzchni - stosuje się tu smary,

, czyli o gładkiej powierzchni - stosuje się tu smary, narty biegowe skin ze specjalnymi paskami z moheru- nie stosuje się tu smarów,

ze specjalnymi paskami z moheru- nie stosuje się tu smarów, narty biegowe z łuskami - nie stosuje się do nich smarów.

W narciarstwie biegowym niezmiernie ważną rolę odgrywają kije. Stanowią one napęd, a dobiera się je, uwzględniając, czy chcesz biegać, czy raczej spacerować.

Kijek powinien być lekki, a równocześnie sztywny (np. w kijach wykonanych z włókna węglowego). Z reguły kije mają prostą rękojeść tzw. fajkę, która umożliwia swobodną pracę nadgarstka.

Grabka zabezpiecza kijek przed wbiciem się w głęboki śnieg, a jednocześnie umożliwia pracę kijkiem wbitym w podłoże. Jeśli często wyprawiasz się na nieprzygotowane trasy, to „kółeczko” na dole musi być większe (kije typu back country).

Ważne, abyś od samego początku nauczyła się prawidłowo trzymać kije. W przyczepione do fajki paski wsuwasz dłonie od dołu tak, aby pasek przechodził nam pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.

Długość kija do turystyki czy amatorskiego biegania stylem klasycznym nie powinna być większa niż do pach (wzrost minus 30 cm),

(wzrost minus 30 cm), Do techniki łyżwowej – do wysokości uszu (wzrost minus 20 cm). Te kijki muszą być dłuższe, ponieważ są wbijane za narciarzem (w klasyku z przodu – przed wiązaniem).

Buty do biegania na nartach powinny być przede wszystkim wygodne. Nie są one tak ciężkie, jak buty do narciarstwa zjazdowego i z łatwością możesz się w nich przemieszczać.

Dobierając buty do narciarstwa biegowego, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Buty różnią się od wykorzystanego rodzaju nart i techniki. Są buty do narciarstwa klasycznego, buty do nart typu skate i ocieplane buty typu backcountry.

Buty do nart biegowych możesz w każdej chwili odpiąć od nart i potraktować jako klasyczne buty do spaceru, jeśli teren nie będzie sprzyjał jeździe na nartach.

Czytaj także:

Jak dobrać odpowiednie narty zjazdowe? Liczy się twój wzrost, masa ciała i nie tylko

Gdzie jechać na narty blisko Warszawy w sezonie 2021/2022? Najlepsze stoki i aktualne ceny

Nauka sportów zimowych z instruktorem - 5 korzyści