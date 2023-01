Gdzie na biegówki w Polsce – miniprzewodnik z najlepszymi miejscówkami do biegania na nartach

Gdzie na biegówki w Polsce? Gdzie oczy poniosą, aby był śnieg – tak można stwierdzić, jeżeli narciarstwo biegowe ma być jedynie formą turystyki, a nie uprawianym sportem. Biegi narciarskie, jako dyscyplina sportowa, polegają na jak najszybszym pokonaniu na nartach biegowych określonego dystansu. Główne dystanse obowiązujące na zawodach to 10, 15, 30 i 50 km. Rozgrywa się też sprinty (1200 – 1600 m). Oprócz tego biegi są elementem innych dyscyplin takich jak biatlon i kombinacja norweska. Wszystkie wymagają specjalnie przygotowanych tras.

Do amatorskiego poruszania się stylem klasycznym wystarczy lekko przetarta trasa, a narciarze sami zrobią tor na dwie narty. Jeżeli jednak chcemy pojeździć stylem dowolnym, potrzebujemy dobrze wyratrakowanych, utwardzonych tras.

Utwardzone trasy biegowe tworzy się na dwa sposoby. Pierwszy to wykorzystanie ratraków ciągnących za sobą specjalne urządzenie wycinające tor jazdy lub szykujące tzw. sztruks pod styl łyżwowy. Drugi, bardziej tradycyjny, polega na przemieszczeniu się po nienaruszonej trasie grupy narciarzy, którzy samodzielnie wydeptują tor.

Tam, gdzie jest śnieg! Bo biegać na biegówkach, a przynajmniej na nich wędrować, można nie tylko tam, gdzie są specjalne trasy na narty biegowe. Jeżeli czyjeś ambicje są bardziej turystyczne niż sportowe, można biegać w wielu okolicach, nie tylko górskich. Świetne sprawdzają się ścieżki rowerowe, które funkcjonują jako trasy biegowe np. w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej albo w okolicach Lublina w rejonie Zalewu Zemborzyckiego. Terenów do biegania w Polsce nie brakuje. Warto tu jeszcze wymienić Bieszczady i Wzgórza Dylewskie na Mazurach, i Kaszuby – najważniejsze, aby spadł śnieg.

Poniżej 5 najlepszych miejscówek z infrastrukturą dla biegaczy narciarskich.

Góry Izerskie na biegówki

Jest tu ok. 100 km tras biegowych, w tym dla początkujących i zaawansowanych. Nie ma tu stromych podbiegów i zjazdów, a śnieg potrafi leżeć do kwietnia. Najbardziej popularne są Jakuszyce, gdzie znajduje się duży parking, wypożyczalnie sprzętu i szkółki narciarstwa biegowego. Polskie trasy biegowe łączą się z trasami po czeskiej stronie Gór Izerskich, co pozwala korzystać z dodatkowych 150 km tras.

Góry Bialskie i Śnieżnik na biegówki

W masywie Śnieżnika i po polskiej stronie Gór Bialskich znajduje się 68 km tras biegowych. Natomiast biorąc pod uwagę trasy w pobliskich Górach Bystrzyckich, po polskiej i czeskiej stronie w sumie do dyspozycji jest aż 400 km tras, co sprawia, że to największy obszar przygotowany dla amatorów narciarstwa biegowego z dostępem po polskiej stronie.

Góry Orlickie i Jamrozowa Polana na biegówki

Łączna długość tras po polskiej stronie to ok. 30 km, a łącznie z trasami po stronie czeskiej – 80 km. Chyba najbardziej malownicza jest ta poprowadzona na szczycie płaskowyżu Zieleńca. Z kolei w Dusznikach-Zdroju jest Duszniki Arena, która oferuje sztucznie naśnieżane i oświetlane po zmroku trasy o szerokości 6 m. Pętle mają różny stopień trudności, także z podbiegami, zjazdami i zakrętami.

Jak dobrać narty biegowe i resztę sprzętu do biegania na nartach? Kompletny poradnik

Puszcza Białowieska na biegówki

Trasy nie są co prawda ratrakowane, ale oferują bliski kontakt z naturą i są bardzo dobrze oznaczone. Najbardziej popularna jest trasa wokół Parku Pałacowego oraz ta przygotowana przez Białowieskie Centrum Sportu i nosząca nazwę „Szlak żubra”. Prowadzi w kierunki leśniczówki „Dziedzinki”. W okolicy można wypożyczyć sprzęt do narciarstwa biegowego.

Góry Sowie na biegówki

Centrami narciarskimi są tu: Jugów, Bardo Śląskie i Świdnica. W ich okolicy jest 5 zróżnicowanych tras o niskim stopniu trudności. Trasa turystyczna „Nietoperz”, raczej do wędrówek na nartach niż do treningu biegowego, startuje z Przełęczy Jugowskiej i prowadzi podejściem do Zimnej Polany. Łączna długość tras to ok. 30 km, a najbardziej malownicze z nich to „Sowa”, „Lis” i „Niedźwiedź”. Trasy są ratrakowane.

Aby spróbować, na czym polega poruszanie się na biegówkach, nie trzeba jechać w góry. Można to zrobić dosłownie wszędzie, gdzie leży śnieg – nawet w miejskim parku czy podmiejskim lesie. Tam można zdobyć umiejętności pozwalające na wycieczki na nartach biegowych.

Jeżeli ktoś chciałby nauczyć się różnych technik biegowych, najlepiej jest zaczynać na przygotowanych trasach – do stylu klasycznego: w specjalnie założonych torach, a do stylu łyżwowego: na utwardzonej szerokiej trasie. Do tego celu najlepiej pojechać do ośrodka narciarskiego oferującego przygotowane trasy, np. w Górach Izerskich czy Bialskich, gdzie można także wypożyczyć odpowiedni do danej techniki sprzęt i uzyskać pomoc instruktora.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 6.10.2010 r. przez Martę Malik.

