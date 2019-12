USG genetyczne w ciąży - co wykrywa, kiedy zrobić, cena

fot. Adobe Stock

Zaszłaś w ciążę po 35. roku życia, masz za sobą poronienia? Powinnaś zdecydować się na USG genetyczne.

Spis treści:

Badanie USG genetyczne to nic innego jak dokładne badanie wykonywane za pomocą USG przez lekarza genetyka, który posiada certyfikat FMF (The Fetal Medicine Foundation). Przed USG specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący chorób rodzinnych, wad genetycznych i przypadłości. Bierze pod uwagę nałogi i przebyte choroby przez pacjentkę.

Tak dokładne badania są szczególnie polecane kobietom, które zaszły w ciążę po 35. roku życia, ale powinna wykonać je każda kobiet w ciąży - USG genetyczne to nie to samo badanie, co USG I trymestru, które przypada najczęściej na 12. tydzień ciąży, a pomaga w precyzyjny sposób określić rozwój płodu. Zwykłe USG przeprowadzone przez przeciętnego lekarza ginekologa, nawet z najlepszymi zamiarami i wolą, nie będzie tak dokładne jak to, przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę.

Wskazania do USG genetycznego:

wiek matki (powyżej 35 roku życia),

choroby genetyczne w rodzinach rodziców,

kiedy dochodziło już do poronień,

stosowanie leków w czasie ciąży (takich, które mogłyby wpłynąć na płód),

kontaktu matki z toksycznymi substancjami, np. dymem papierosowym,

nieprawidłowych wyników badań wykonywanych w czasie ciąży,

jeśli matka urodziła już dziecko bądź dzieci z wadami chromosomalnymi.

USG genetyczne skupia się na badaniu płodu w kierunku chorób genetycznych lub potencjalnych wad wrodzonych, np. Zespołu Downa , Zespołu Patau i zespołu Edwardsa . Jest to badanie, podczas którego specjalista ocenia rozwój:

kości i szwów czaszki,

szkieletu osiowego,

kończyn

twarzy,

oczu,

uszu,

szyi,

klatki piersiowej,

płuc,

serca,

żołądka,

jelit,

wątroby,

nerek,

pęcherzyka żółciowego,

przepony.

Lekarz obserwuje bicie serca, ruchy i odruchy dziecka. Ocenia przepływ krwi w pępowinie oraz opisuje rozmiar, położenie i wygląd łożyska, także ilość płynu owodniowego w celu wykluczenia patologii ciąży. Sprawdza liczbę naczyń krwionośnych wewnątrz pępowiny (prawidłowo powinny być dwie tętnice i jedna żyła pępowinowa).

Na koniec badania otrzymasz wydruki zdjęć USG z opisem:

CRL - długość ciemieniowo-siedzeniowa FHR - częstość bicia serca płodu NT - przezierność karkowa NB - kość nosowa DV - przepływ w przewodzie żylnym BPD - wymiar poprzeczny główki HC - obwód główki AC - obwód brzuszka FL - długość kości udowej EFW - szacowana masa płodu

Cena badania USG waha się między 170-250 zł. Jeżeli masz ponad 35 lat, możesz w ramach NFZ zrobić dodatkowo test z krwi (tzw. test PAPP-a) - pomoże on dokładniej określić ryzyko wad genetycznych. Jeśli chcesz wykonać USG genetyczne prywatnie, zerknij na stronę fetalmedicine.org i sprawdź, czy twój lekarz ma uprawnienia do jego wykonania - lista certyfikowanych specjalistwó jest wciąż uzupełniana.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!