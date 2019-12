fot. Adobe Stock

Przezierność karkowa (NT) - co oznacza, gdy jest podwyższona

Przezierność karkowa (NT), to parametr wynikający z badania USG w ciąży między I a II trymestrem (od 11. do 13+6. tygodnia). To odległość między tkanką podskórną płodu a skórą na wysokości karku.