Test NIFTY - wskazania, przebieg, ile kosztuje

Test NIFTY jest kosztownym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym o bardzo wysokiej skuteczności rozpoznania wad chromosomalnych u dziecka. Kiedy warto go wykonać i na jakim etapie ciąży?

Test NIFTY zalicza się do nieinwazyjnych badań prenatalnych, a cechuje go wysoka skuteczność wykrywania np. Zespołu Downa oraz innych zespołów wad wrodzonych płodu. Materiał do badania jest pobierany z krwi matki (10 ml), w którym znajduje się pozakomórkowy materiał genetyczny płodu. Badanie jest bezpieczne dla dziecka.

Test NIFTY wykonuje się po 10. tygodniu ciąży. Izoluje się pozakomórkowy materiał genetyczny dziecka, który występuje w krwi obwodowej matki pobranej z żyły łokciowej kobiety. Potem materiał poddaje się analizie, wykorzystując do tego zaawansowane techniki sekwencjonowania. Czas oczekiwania na wynik to ok. 6 dni do 3 tygodni.

Do większości badań prenatalnych koncentrujących się na wykluczeniu potencjalnych wad chromosomalnych płodu istnieją podobne wskazania. Najczęściej dotyczą one:

kobiet, które zaszły w ciążę po ukończeniu 35. roku życia i nie chcą przeprowadzać badań inwazyjnych,

ciąż in vitro,

pacjentek, u których badania biochemiczne PAPP-A oraz USG sugerują podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu,

ciężarnych, u których występują przeciwwskazania do wykonania inwazyjnych badań prenatalnych,

kobiet z łożyskiem przodującym,

nosicielek HIV, HBV

u kobiet z wysokim ryzykiem poronienia.

ciąża mnoga,

przebyte przeszczepy narządów,

uprzednia terapia leczenia komórkami macierzystymi u matki,

transfuzja krwi w okresie krótszym niż pół roku przed zajściem w ciążę,

choroby wynikające z mutacji chromosomów matki.

Wykonanie testu NIFTY nie ma na celu określenie ryzyka wystąpienia choroby genetycznej. Test ocenia ryzyko wystąpienia trisomii, czyli nieprawidłowej budowy chromosomów w DNA dziecka. Dzięki niemu można wykryć:

Trisomię chromosomu 21, znaną szerzej jako zespół Downa. Trisomię chromosomu 13, znaną jako zespół Patau. Trisomię chromosomu 18, znaną jako zespół Edwardsa. Trisomię chromosomu 9, 16 i 22, które wiążą się z licznymi nieprawidłowościami w budowie anatomicznej dziecka oraz zaburzeniu funkcjonowania niemal wszystkich układów.

Ten test nie jest badaniem prenatalnym refundowanym przez NFZ. Jego koszt oscyluje wokół kwoty 2500 zł. Można go wykonać na tyle wcześnie i jest tak skuteczny, że nie jest konieczne wykonywanie USG genetycznego, testu PAPP-a czy inwazyjnej amniopunkcji.

