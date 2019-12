Żelazko to niewielki, ale bardzo potrzebny sprzęt, bez którego trudno obejść się w domu. Prasowanie nie należy do ulubionych zadań, jednak mamy parę pomysłów na to, jak ułatwić sobie współpracę z żelazkiem. Jak utrzymać to urządzenie w doskonałym stanie i w jaki sposób usuwać z niego zanieczyszczenia? Czym kierować się przy wyborze nowego żelazka? Co robić, by nie trzeba było prasować ubrań? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz właśnie tutaj!