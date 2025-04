Krótkie wierszyki na pierwszy dzień wiosny są optymistyczne i przypominają o tej ważnej okazji. 21 marca to dzień, w którym następuje równonoc wiosenna - długość dnia zrównuje się z długością nocy, co ostatecznie kończy okres kalendarzowej zimy. Przyroda budzi się do życia, wszyscy patrzymy z nadzieją na otoczenie.

W ten marcowy, spokojny dzień,

możemy już zauważyć wiosny cień!

Więc się weselmy wszyscy wraz,

że w końcu nadszedł wiosenny czas.

Wiosenny wietrzyk leciutko wieje,

a słońce z nieba do nas się śmieje.

Wszyscy czekamy na wiosenne dni,

niech wiosna dłużej już nie śpi!

Gdy 21 marca w kalendarzu, wszyscy się cieszymy,

o coraz cieplejszych dniach już razem myślimy.

Witaj wiosno, zostań z nami, w Polsce rozgość się,

my na ciebie tu czekamy, każdy witać cię chce!

Już bociany przyleciały do wszystkich swoich gniazd,

wieczorami też na niebie widać więcej gwiazd.

Jest pierwiosnek, jest przebiśnieg, są krokusy też,

witaj wiosno! Zostań z nami! Z radością się ciesz!

Gdy wiosenna przyjdzie pora,

to nadzieja tkwi w nas spora,

że słoneczny, piękny czas,

zagości co dzień wśród nas!

W marcu jak w garncu, babcia dziś mówi,

lecz wiosna nam nigdy nie odmówi.

Jak co roku przyjdzie, do życia obudzi,

rozniesie nadzieję pośród ludzi.

Już są bazie na gałęziach, słońce mocniej świeci już,

znak to dla nas jest ogromny, że wiosna tuż-tuż!

Wszyscy razem się cieszymy, weselimy się.

Wiosna, wiosna, wiosna - że aż żyć się chce!

Dzisiaj wszyscy się cieszymy, świętujemy tak,

cieszy się też każdy owad, ryba, no i każdy ptak.

Wiosno, wiosno, wiosno, przybądź do nas dziś!

Niech ze snu zimowego zbudzi się też miś!

Wiosno, wiosno, ach wiosenko,

zielona panienko,

usiądź tutaj, rozgość się,

być dziś z tobą każdy chce!

Jakie jej imię? Wiosna!

Jaka jest? Radosna!

Czy do nas przyszła? O tak!

Kto ją zwiastował? Bocian, ptak!

