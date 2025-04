Wierszyk dla mamy nada się idealnie jako niespodzianka na Dzień Matki od dziecka. Krótkie wierszyki dla mamy wyrecytują przedszkolaki, ale też dzieci w wieku szkolnym. Rymowanki mogą stanowić też inspirację jako treść życzeń dla mamy wpisanych w laurkę na Dzień Matki.

Krótkie wierszyki dla mamy na Dzień Matki

Poniżej znajdziesz 22 propozycje rymowanych, krótkich wierszyków dla mamy. Niektóre z nich są humorystyczne, inne wzruszające, ale wszystkie na pewno spowodują uśmiech na twarzy mamy, gdy z dumą w Dzień Matki wygłosi je dziecko. Te kilka rymowanych linijek zapamięta już przedszkolak. Taki krótki wierszyk dla mamy może okazać się cenniejszym i bardziej wzruszającym prezentem, niż np. biżuteria na Dzień Matki.

***

Z życzeniami na Dzień Matki

spieszą dzisiaj wszystkie dziatki.

Bo to wyjątkowa data,

przyjmij dziś ode mnie kwiatka.

***

Nie wiem czy wy o tym wiecie,

Mama jest najlepsza w świecie.

nigdy długo się nie gniewa,

choć zły humor czasem miewa.

Kocham ją za to najbardziej

Lecz nie mówcie tego Tacie!

***

Mojej mamie na Dzień Matki

należą się wszystkie kwiatki,

a najbardziej te pachnące,

co rosną na tamtej łące.

***

Dzisiaj jest Dzień Mamy

dlatego prezenty jej wręczamy,

mama nam za to podziękuje,

przytuli i wycałuje.

***

Mamo, zawsze jesteś super,

nawet gdy przypalisz zupę.

Z Tobą miło spędzam czas,

żyj nam Mamo 100 lat!

***

Mamo dziś uśmiechnij się,

bo to twój jest wielki dzień.

Niejednego dostaniesz buziaka,

od swojego łobuziaka.

***

Przepraszam za wszystkie kłopoty,

wybryki, dąsy i psoty,

nie gniewaj się dzisiaj od rana,

bądź pogodna, roześmiana.

Dzisiaj przecież jest Dzień Mamy,

zaraz się wyprzytulamy.

Życzę ci Mamo w dniu twego święta,

byś zawsze była uśmiechnięta.

Byśmy cię słuchali i po sobie sprzątali,.

i zawsze chętnie ci pomagali.

***

Mamo, mamo, ktoś do ciebie goni,

by dać ci serce na dłoni.

By dać całusa i objąć czule,

mamo, nie martw się dziś w ogóle.

***

Mamo, jesteś taka kochana,

że przy tobie goi się każda rana,

sny przychodzą tylko kolorowe,

słodko smakują cukierki miętowe.

***

Mamo, dziś tobie w podzięce,

daję swoje serce.

Choć bywam nieznośny i niemiły,

chcę, by twoje życzenia się spełniły.

***

Za to, że jesteś najlepsza w kraju,

że masz swoje święto w maju,

że wiesz, jak mnie pocieszyć, gdy płaczę,

że się uśmiecham, gdy tylko cię zobaczę.

***

Dzisiaj w Dzień Matki,

wręczę ci kwiatki

i dam dwa buziaki,

plan mam właśnie taki.

***

Tata i mama są najlepsi na świecie,

nie wiem, czy wszyscy już o tym wiecie.

nie wypuszczajcie mnie nigdy z ramion,

bardzo was kocham: tato i mamo!

***

Życzę ci mamusiu, w dniu twojego święta,

abyś zawsze była wypoczęta.

przyjmij ode mnie całusa mocnego,

i życzenia: wszystkiego najlepszego.

***

Za twoją miłość

i czułe nakazy,

w Dniu Matki

dziękuję 100 razy!

***

Kochana Mamo, przyjmij ode mnie kwiatki

i bądź szczęśliwa nie tylko w Dzień Matki.

***

Chociaż jestem jeszcze mały i niewiele wiem,

jedno dobrze rozumiem: bardzo kocham cię!

***

Kochana Mamo, życzę ci, byś zawsze radosna była

i nigdy na nas się nie złościła.

Pamiętaj nie tylko w Dzień Mamy,

że bardzo, ale to bardzo cię kochamy.

***

Dzień Matki jest tylko raz w roku,

życzę ci zawsze, abyś miała tyle uroku,

i na co dzień i od święta,

była ciągle uśmiechnięta.

***

Mam dla ciebie tulipany,

specjalnie na Dzień Mamy.

Przyjmij też trochę słodyczy,

wszystkiego dobrego synek ci życzy.

***

Kiedy będę duża jak ty, mama,

chciałabym być taka sama,

podobna i radosna,

jak ty i pani wiosna.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 6.05.2023.

