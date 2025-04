Sięgnij po krótkie wierszyki dla dzieci na pamięć i baw się z przedszkolakiem, a nawet młodszym maluchem w zapamiętywanie samego tekstu jak i przesłania, które niosą niektóre z rymowanek. Czytając dziecku te wierszyki, zabaw się w aktora i włóż w nie trochę emocji, bo emocje też pomagają w zapamiętywaniu. Powodzenia!

Oto naprawdę krótkie wierszyki Jana Brzechwy i nie tylko, które bawią dzieci od dziesięcioleci. Teksty są sympatyczne, zabawne i łatwo wchodzą do głowy. Nauczą się ich nawet najmniejsze maluchy. Ponieważ strofy fajnie się rymują, dzieci początkowo zaczną dopowiadać końcówki wersów, potem już będą znać całość krótkich wierszyków dla dzieci na pamięć.

Krótka znana rymowanka dla dzieci na pamięć

Wpadła gruszka do fartuszka,

A za gruszką dwa jabłuszka,

A śliweczka wpaść nie chciała,

Bo śliweczka niedojrzała!

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć

Lata osa koło nosa

Lata mucha koło ucha

Lata bąk koło rąk

Lecą ważki koło paszki

Lata pszczoła koło czoła

Lata mucha koło brzucha

Lecą muszki koło nóżki

Biegną mrówki koło główki

Krótkie wierszyki dla dzieci Jana Brzechwy

Papuga

Papużko, papużko,

Powiedz mi coś na uszko.

Nic nie powiem, boś ty plotkarz,

Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.

Zebra

Czy ta zebra jest prawdziwa?

Czy to tak naprawdę bywa?

Czy też malarz z bożej łaski

Pomalował osła w paski?

Małpa

Małpy skaczą niedościgle,

Małpy robią małpie figle,

Niech pan spojrzy na pawiana:

Co za małpa, proszę pana!

Żyrafa

Żyrafa tym głównie żyje,

Że w górę wyciąga szyję.

A ja zazdroszczę żyrafie,

Ja nie potrafię.

Pantera

Pantera jest cała w cętki,

A przy tym ma bieg taki prędki,

Że chociaż tego nie lubi,

Biegnąc — własne cętki gubi.

Słoń

Ten słoń nazywa się Bombi.

Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.

Dlaczego? Nie bądź ciekawy,

To jego prywatne sprawy.

Wielbłąd

Wielbłąd dźwiga swe dwa garby

Niczym dwa największe skarby

I jest w bardzo złym humorze,

Że trzeciego mieć nie może.

Poniżej oryginalne rymowanki, których nigdzie indziej nie znajdziesz. Je także możesz wykorzystać. Mają walory edukacyjne, a jeden z tych wierszyków to zadanie pamięciowe. Zanim je dziecku odczytasz, poproś, aby zapamiętało występujące w wierszyku kolory i zwierzęta.

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć o czasie i kalendarzu

Doba ma 24 godziny,

nie każdą poświęcisz dla rodziny.

Tydzień dni ma zawsze siedem.

Gdy zapytam ile, nie mów: nie wiem!

12 miesięcy ma rok,

W kalendarzu robią tłok!

Miesiące mają różne liczby dni,

jeszcze się tego nauczysz, uwierz mi!

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć o porach roku

W grudniu zima się zaczyna,

a trwa styczeń i luty.

Śnieg i mróz – nietęga twa mina?

Wkładaj więc ciepłe buty!

Wiosna to marzec, kwiecień i maj,

świat przypomina wtedy zielony gaj.

Kwiaty mienią się kolorami,

a ptaki czarują nas wesołymi tonami.

Czerwiec, lipiec i sierpień to lato,

co ty powiesz na to?

Słonko, wakacje i lemoniada,

nikt o zimie wtedy nie gada.

Jesień we wrześniu ma początek

i wlecze się przez październik i listopad cały,

to snu zimowego niedźwiedzi zaczątek.

Pamiętasz to wszystko, czy jesteś za mały?

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć o kolorach

Żółty żonkil, zielona żaba,

czas o kolorach dziś pogadać.

Niebieskie niebo, szare chmury,

deszczem wypełnią rynien rury.

Czerwony jest mak i zielona trawa,

a na niej najlepsza na świecie zabawa!

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć o korzystaniu z łazienki

Przedszkolaki, dzielne dzieci,

wiedzą, że w łazience światło trzeba zaświecić.

Chłopcy ponoszą deski toalety, a potem je opuszczają,

dziewczynkom w ten sposób życie ułatwiają.

A na koniec wszyscy rączki dzielnie myją

i dzięki temu w zdrowiu lepszym żyją.

Gdy drzwi łazienki się w końcu zamykają,

przedszkolaki światło zawsze wyłączają!

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć: dobre wychowanie

Dzień dobry, dziękuję, proszę – trzy magiczne słowa,

które musi zmieścić każda mała głowa!

„Dzień dobry” to miłe powitanie mamy, taty i sąsiada,

powiesz to z rana i mucha nie siada!

„Dziękuję” zawsze mów, gdy ktoś dla ciebie jest miły.

Tak trzeba, żeby do życia mieć siły!

„Proszę” to klucz do serca każdego człowieka i człeka.

Sprawi, że krócej na fajne rzeczy trzeba poczekać.

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć: literki

Na literę „A” jest abrakadabra, antena i akacja,

„W” przypomni ci za to o… wakacjach!

Na B jest borsuk brzuchaty i brudna beczka,

a na „C” - najukochańsza córeczka!

„D” ma jeden brzuch okrągły jak dynia,

a „S” to na przykład silny synek i skrzypiąca skrzynia.

„M” to nie tylko mama, ale i muzyka miła,

„R” to ryjówka, czyli mysz, co w ziemi się skryła.

„E” to litera zaczynająca słowa trudne.

Eliksir, emu, ale i Ela, to wcale nie jest nudne!

„F” fikać lubi koziołki i bywa fioletowe,

„J” za to jesienią jest bardzo kolorowe.

„G” to gruszka, guzik i gałganek,

„P” to piłka i piękny poranek.

Na „I” są ideał, igła i igraszki,

A na „T”: tulipany, taczki i traszki.

„U” zaczyna ul, ulicę i uszy,

„K” tymczasem po kawałku się kruszy.

Okno, oczy i otwory łączy litera „O”,

„H” potrafi głośno zawołać: ho, ho ho!

Na koniec nam literka „N” została,

obok literki „L” do finału leciała.

Zaraz, zaraz, miły mój i moja miła,

„Z” zapomniana też nie została, w pamięci siła!

Krótki wierszyk dla dzieci na pamięć: ile kolorów i zwierząt pamiętasz?

Żółta żaba, biały baran

bodzie rogami niby taran.

Niebieski ptaszek, trawa zielona,

w takich kolorach chcę mieć drona.

Czerwone auto, czarna noc

otuli cię wieczorem jak ciepły koc.

Brązowe drzewo, no i szara myszka,

a po liściu idzie pomarańczowa liszka.

Filetowy kwiatek i kot granatowy,

wytężamy umysły, wytężamy głowy.

Różowa świnka, seledynowa mięta,

gapa ten, kto nic nie zapamiętał!

