Wierszyki o wiośnie dla dzieci nawiązują do zwierząt leśnych, roślin oraz figli. Wiersze o wiośnie dla dzieci starszych, np. znanych poetów, takich jak Maria Konopnicka czy Stanisław Grochowiak, warto mieć pod ręką i co roku czytać je razem. Oto 12 najlepszych rymowanek dostosowanych do dzieci w różnym wieku.

Na wierzbie nad samym rowem - srebrne kotki marcowe.

Na deszczu i na słocie srebrnieją im futra kocie.

Plucha i zawierucha.

Nie ma mamy, co wyliże brzuch do sucha.

Ale kotki marcowe nie piszczą, huśtają się na gałązkach.

Mruczą: - Nareszcie wiosna!

I sierść mają coraz bardziej srebrzystą.

Wierzbowe gałązki powiązane w wiązki.

W koszyku z wikliny już o wiośnie szepczą.

Choć jeszcze w powietrzu skrawek chmury siny.

Kupię sobie wiązkę lub tylko gałązkę

I do wody wstawię - szare kotki potem będą żółtozłote, puchate.

Leci pliszka spod kamyczka:

- Ja się macie dzieci!

Już przybyła wiosna miła, już słoneczko świeci!

Poszły rzeki w świat daleki, płyną het - do morza;

A ja śpiewam, a ja lecę, gdzie ta ranna zorza!

- Maria Konopnicka

Usiadł szpak na skraju budki,

wygwizduje ptasie nutki.

A świerszcz woła głosem cienkim:

- szpaczku, naucz nas piosenki!

Szpak nie słucha i w zapale,

wesolutko gwiżdże dalej...

Piosnka jedna, druga, trzecia...

Skończył koncert i odleciał...

Obudziła się wiosna tu i tam,

rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.

Łąki kaczeńcami ozdobiła a nad polami się zastanowiła.

Kiedy świat cały malowała skowronka w polu ujrzała.

Piosenkę z nim zanuciła i gniazdo w trawie uwiła.

W lesie zobaczyła kukułkę - o ciepłych krajach porozmawiała.

Nawrzucała do kosza fiołków i z powrotem na łąkę odleciała.

Tam spotkała bociana, który klekotał już od rana:

- Zbuduję na kominie gniazdo duże, a potem odbędę długie podróże.

I kiedy tak wiosna sobie spacerowała stara wierzba się nagle odezwała:

- Droga wiosno mam żal do ciebie, o wszystkich pamiętałaś tylko. O moich kotkach zapomniałaś!

Puk, puk, puk ...w okienko!

- Wyjdźcie dzieci prędko.

Idzie już wiosenka i słoneczko świeci.

Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową.

I za pasem wiązkę przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani z jasnymi włosami.

W zielonej sukience, wyszytej kwiatami.

Idzie, uderza witką wierzbową z baziami.

Pokrywa się wszystko młodymi listkami.

Słono złote świeci, idzie piękna pani.

Puk, puk ... chodźcie dzieci na wiosny spotkanie.

Marzanna Marzanna,

zimowa panna,

w słomianej sukience rozpostarła ręce.

W lęku drżąca cała, topić się nie chciała.

Z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.

Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Pa­trzaj, dzie­ci­no, jak na na­szej li­pie

już rój drob­niuch­nych li­stecz­ków się sy­pie;

wkrót­ce po­rzu­cą swych pącz­ków osło­nę (jak dzia­twa zrzu­ca zi­mo­we fu­ter­ka)

i bły­sną w słoń­cu, ja­sne i zie­lo­ne.

— a na ga­łąz­kach pta­szy­na za­ćwier­ka.

Sło­necz­ko cie­ple, swa­wol­ne i pło­che

tak się za­wzię­ło na Zimę-Ku­mo­chę,

że ob­ra­żo­na na tę nie­uprzej­mość

za siód­mą górę wy­no­si się Jej­mość,

ucie­ka żwa­wo z gra­nic Eu­ro­py,

bo ją wio­sen­ka moc­no pa­rzy w sto­py!

- Józef A. Birkenmajer

Kwie­cień-ple­cień — po­wia­da na­sze pol­skie przy­sło­wie;

jesz­cze w nim brzyd­kiej zimy ślad się ostat­ni nie za­tarł,

więc ra­dzę wam, dzia­tecz­ki, uwa­żaj­cie na zdro­wie,

bo w kwiet­niu bar­dzo ła­two o gry­pę i ka­tar!

- Józef A. Birkenmajer

Nie­bo wło­ży­ło tur­ban ob­łocz­ny z ja­skół­ką,

Ja­bło­nie sto­ją w wiel­kich ka­pe­lu­szach z kwia­tów

Szep­ta­nia-po­gła­ska­nia lecą z py­łem kwia­tów

Omi­ja­jąc twarz moją jako liść po­żół­kłą.

Lipy stro­ją się w je­dwab zie­lo­ny i nowy,

Jak bi­żu­te­ria szczę­ścia pło­ną sznu­ry kwia­tów

Po­ca­łun­ki że­glu­ją na mu­zy­ce kwia­tów

Mi­ja­jąc moją szy­ję w sza­li­ku włócz­ko­wym.

Za­mknę naj­szczel­niej ser­ce przed śpie­wem sło­wi­ka

I pój­dę przez gąszcz kwit­nień, roz­kwi­tów, kwia­tów,

Przez chmu­ry ca­ło­wa­nych, ko­ły­sa­nych kwia­tów,

Nie śmiąc przy­piąć do pier­si fi­joł­ka czy stor­czy­ka.

Pod mod­ną pa­ra­sol­ką świat w śmie­chu się trzę­sie.

Pa­trzy za­bój­czym okiem zza bu­kie­tu kwia­tów,

Ma we krwi wszyst­kie wo­nie, wszyst­kie gwiaz­dy świa­tów,

I ma mnie, jak bez­wied­ną, zim­ną łzę na rzę­sie.

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Czy tak ci­sza w uchu dzwo­ni?

Czy gdzieś pę­dzi ta­bun koni

Z uro­szo­nych łąk?

Hej, wszak ci to nasz ma­jo­wy

Bę­be­ni­sta znad dą­bro­wy,

Wszak to hu­czy bąk!

Hu­czy, leci, jeży wąsa,

Łbem w ber­my­cy har­do trzą­sa.

Z dro­gi, z dro­gi mu!

W bę­ben wali, w bę­ben bije:

"Hej, kto sly­szy, hej, kto żyje. wsta­waj, co masz tchu!"

Zbro­ja na nim szmel­co­wa­na.

Żółte buty po ko­la­na,

U ostro­gi szpon.

Od raj­ta­rii gdzieś urwa­ny.

Bę­be­ni­sta za­wo­ła­ny,

Hu­czy niby dzwon.

Z leż zi­mo­wych wsta­ją żuki.

Cne ry­cer­stwo i haj­du­ki,

Cała zło­ta ćma...

W mig ryn­gra­fy i pan­ce­rze

Lot­ne woj­sko na pierś bie­rze,

A po­bud­ka gra.

W da­ma­sceń­skiej je­den zbroi.

W prę­go­wa­nej dru­gi stoi.

Co­raz in­szy strój,

Trze­ci cięż­kim się że­la­zem

Okuł cały ze łbem ra­zem

Na wio­sen­ny bój.

Błysz­czą heł­my, świe­cą spi­sy,

Ar­ke­bu­zy i ki­ry­sy.

W środ­ku trzmiel jak król...

I w pro­mie­niu ru­sza słoń­ca

- Stu­ty­sięcz­na ar­mia lśnią­ca

Na zdo­by­cie pól.

U cha­tyn­ki gdzieś le­śni­ka

Rot po­wietrz­nych brzmi mu­zy­ka.

Ro­śnie wio­sny gwar...

Sta­ry le­śnik słu­cha, ma­rzy,

Ja­kaś łuna bije z twa­rzy,

Ja­kiś wspo­mnień żar.

- Maria Konopnicka

Wio­sna to jest akwa­rium

W któ­rym w wo­dzie che­micz­nej

Gło­wa róży Otwie­ra

Osob­ne oko­li­ce

Oko­li­ce pta­ka

Pa­trzą­ce­go kół­kiem

Ob­rącz­ką pa­nień­ską

Oko­lo­ną w oko

I naj­przód stra­ża­cy nio­są zło­te trą­by

Jak­by nie­śli dzie­ci ob­ró­co­ne w zło­to

Bę­ben idzie trzy po trzy w oło­wia­nych bu­tach

Tu Sa­lu­tu­ją

Na­wet ap­te­ka­rze

W ap­te­kach wio­sna

Leży kęp­ką gra­du

Bia­łe­go bzu ga­łąz­ką

Na kas­so­wej ma­szy­nie

Po­bok

Po kuch­ni

Pod­ska­ku­je pan­na

- Stanisław Grochowiak

