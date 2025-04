8 marca swoje święto obchodzą wszystkie kobiety. Chcesz w prosty sposób sprawić przyjemność dziewczynie, żonie czy koleżance z pracy? Wyślij jej piękne życzenia na Dzień Kobiet. Miły wierszyk albo zabawna sentencja na pewno wywoła uśmiech na jej twarzy. Oto ciekawe propozycje życzeń z okazji Dnia Kobiet.

Jeśli twoja druga połówka obchodzi swoje święto, zaskocz ją piękną kartką na Dzień Kobiet z wpisanymi do środka romantycznymi życzeniami albo postaw na drobny upominek - sprawdzi się bukiet kwiatów, czekoladki czy coś z biżuterii. Oto ciekawe propozycje do wpisania w laurkę czy na bilecik prezentowy.

***

Otworzyłaś oczka piękne

I pomyślałaś

Że pewnie zapomniałem

Złożyć Ci życzenia...

Wszelkiego powodzenia

W Dniu Kobiet nie tylko

Ale na co dzień!

***

Kobieca ręka w domu niezastąpiona

Kochająca kobieta ta wymarzona

To skarb

Ty takim skarbem jesteś

Codziennie się o tym przekonuję

Ogromną radość z bycia z Tobą czuję

Wszystkiego najlepszego Ci życzę

Wszystkich Twoich zalet nie zliczę!

***

Może czasem zapominam,

W biegu życia to umyka,

Tysiąc spraw, większa, mniejsza

Lecz dziś to Ty jesteś najważniejsza!

***

Jaki moja Pani lubi kwiat?

Podaruję go tobie.

Ile Pani ma już lat?

Zachowam to sobie.

Jak to robisz, że rączka taka piękna?

Że buźka uroczo niedomknięta,

jak to robisz, żeś jak lalka z

saskiej porcelany?

I nie ma kominiarza przy tobie?

Podaruj swe usta kochana,

A zostanę z Tobą do rana.

***

Kosz kwiatów wysyłam

A z nimi słów miłych kilka

Z okazji Dnia Kobiet

Życzę Ci na twarzy uśmiechu

Życia bez pośpiechu

***

Spadają gwiazdki z nieba

Jedna jest dla Ciebie kochanie

Dziś Ci ją daruję

Żebyś wiedziała co do Ciebie czuję

Nie tylko dzisiaj

W tym dniu szczególnym

Życzę Ci dużo szczęścia i powodzenia

Do wieczornego na kolacji zobaczenia!

***

fot. Życzenia na Dzień Kobiet/Adobe Stock, Vasyl

Dzień Kobiet to święto zarezerwowane nie tylko dla par. Możesz złożyć ciepłe lub zabawne życzenia także koleżance czy bliskiej przyjaciółce. W ten sposób podkreślisz wagę waszej relacji i dasz znać, że zawsze o niej pamiętasz.

***

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko.

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

***

Dla kobiet ten dzień jest zarezerwowany

Dla każdej babci, córki i mamy

I ja Ci życzę z okazji tej

Wiele radości w sobie miej

***

Niech ten szczególny dzień przypomina Ci

o Twojej niezwykłej roli w życiu każdego,

kto ma szczęście Cię znać.

Życzę Ci, abyś zawsze była świadoma swojego piękna.

***

Dziś dzień najpiękniejszy w świecie - Święto Kobiet, wszyscy wiecie!

Szczere przyjmij me życzenia,

zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia!

Najfajniejsza babko na Ziemi,

naszej przyjaźni nic już nie zmieni!

Krótkie życzenia na 8 marca sprawdzą się idealnie wpisane na niewielki bilecik prezentowy lub wysłane w formie SMS-a czy krótkiego maila. Możesz je oczywiście także wyrecytować, np. przy okazji rozmowy telefonicznej.

***

Dużo szczęścia, pomyślności,

mało smutku, moc radości,

byś miłości w życiu miała w bród

boś Ty jest kobieta cud!

***

Ósmy marca

Dzień szczególny

To dzień kobiet

Ja Ci życzę radości

Wiele szczęścia i miłości

***

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na święto kobiet

***

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

Samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń życzy...

***

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci:

pogody ducha,

spełnienia pragnień,

samych cudownych chwil,

miłości, zrozumienia

i grona przyjaciół.

W ten szczególny dzień warto także pamiętać o sąsiadce czy członkach rodziny - bliższej i dalszej. Każda kobieta lubi czuć się doceniana, więc spraw jej radość kilkoma ciepłymi słowami w ten szczególny dzień. Możesz także złożyć życzenia mamie i babci, aby pamiętała, że jest nie tylko mamą czy babcią, ale przede wszystkim piękną kobietą.

***

Mądrości życzyć Ci nie muszę

Bo mądra jesteś

Piękności też nie

Nie życzę Ci też super samochodu

Życzę Ci szczęścia po prostu

W tym dniu dla Ciebie radosnym

***

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Wszystkiego najlepszego!

***

Ty dziewczynko z warkoczem

Pani młoda z pięknym lokiem,

Babciu z siwiuteńkim kokiem,

wszystkie jesteście kobietami,

dziś was obsypią kwiatami,

bracia, mężowie I wnuczkowie,

zięciowie, sąsiedzi i inni panowie,

dziś każda z was uśmiechnięta

jest zadowolona z tego święta.

***

Jesteś kobietą jedną na milion.

Dlatego szczerze dziś życzę Ci,

by miłość wypełniała Twoje dni.

Uśmiech na twarzy zawsze się tlił,

a sen o pięknym życiu się spełnił!

***

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci,

abyś nigdy się nie przejmowała upływem lat,

zawsze z nadzieją patrzyła w przyszłość

i nigdy nie traciła swojego uroku.

***

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

***

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

I niech tak już co dzień będzie, Twoje Święto – ciągle, wszędzie!

Spełnienia marzeń z okazji Dnia Kobiet życzy…

Zamiast romantycznych, poważnych życzeń możesz postawić także na zabawne wierszyki na Dzień Kobiet. Świetnie sprawdzą się one zarówno dla koleżanki z pracy, bliskiej przyjaciółki, jak i ukochanej osoby. Możesz je przekazać także sąsiadce czy nauczycielce w szkole.

***

Po torach pędzi

Pociąg z życzeniami

Dla Ciebie

Jak ekspres

Punktualnie przybył

I życzenia przywiózł

Wszystkiego najlepszego!

***

Byście zawsze były górą

I jeździły dobrą furą

Byście miały kasy w bród

Przekroczyły sławy próg

By faceci przy Was mdleli

Nosić Was na rękach chcieli

By Wam dali coś w prezencie,

gdy dzień 8 marca będzie!!

***

Miskę biorę

A do niej wsypuję kilogram miłości

Dodaję pół kilo szczęścia

I trzydzieści deko radości

Wszystko mieszam

I ciasto piekę dla Ciebie

Na Dzień Kobiet

Wszystkiego najlepszego!

***

Hej, babeczko, jesteś piękna,

Bądź codziennie uśmiechnięta,

Niech Dzień Kobiet trwa przez rok,

I twój każdy wspiera krok.

***

Dzisiaj Dzień Kobiet, więc głowa do góry!

Niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury.

Niech żyje cellulit i kurze łapki.

Oto życzenia dla fajnej babki.

Jeśli chcesz złożyć życzenia swoim koleżankom z pracy, możesz wysłać je mailem lub przygotować karteczki z życzeniami i podrzucić na biurko razem ze skromnym upominkiem w postaci czekoladki lub tulipana.

***

Dni bez przepracowania

I zabiegania

Abyś czas znalazła dla siebie

I żeby było jak w niebie

Wszystkiego najlepszego

W Dniu Kobiet!

***

W piękny dzień Twojego święta,

Bądź zawsze uśmiechnięta,

Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi,

A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi,

Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij,

I swój uśmiech prosto z serca wyjmij

***

8 marca Święto Kobiet

więc życzenia składam tobie.

Dużo szczęścia i radości

a w pracy pomyślności.

Miej na ustach uśmiech słodki

w życiu zaś nie doznaj troski.

***

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

Oprócz życzeń na Dzień Nauczyciela warto złożyć także ciepłe życzenia z okazji Dnia Kobiet. Każda nauczycielka na pewno się ucieszy i doceni fakt, że uczniowie pamiętają o niej nie tylko w październiku, ale także 8 marca.

***

Dla Ciebie dziś kwiaty i uśmiechy,

I pierwszy promień bliskiej wiosny.

Dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości.

Dla mamy, pani, dla dziewczynek,

w domu i w szkole, na wycieczce,

każdego dnia dobry uczynek -

to jest od chłopców drobny upominek.

***

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego, co najlepsze,

spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie (i uczniów)

dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości!

***

Najlepiej jak potrafimy dziś się zachowamy,

Ten wyjątek zrobimy, bo dziś ważne święto mamy,

Nauczycielkom naszym się kłaniamy,

I płynące z serca życzenia składamy.

***

Nauczycielka nam pomaga,

nawet wtedy, kiedy od nas dużo wymaga,

chce, abyśmy start lepszy mieli w życie,

wierzy, że nam się powiedzie i kibicuje nam skrycie.

Dzisiaj my im dziękujemy

i kwiatkami, bombonierkami obdarowujemy.

***

Wszystkim wspaniałym nauczycielkom

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

***

fot. Życzenia na Dzień Kobiet/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Życzenia na Dzień Kobiet możesz także złożyć po angielsku. Sprawdzą się, jeśli pracujesz w międzynarodowym miejscu lub jeśli masz dużo anglojęzycznych znajomych.

Oto kilka ciekawych życzeń na Dzień Kobiet po angielsku:

Thanks for always being there! Happy Women’s Day! - Hej, dziewczyno! Dzięki, że jesteś! Wesołego Dnia Kobiet!

My dear friend! Today is yours, and so is every other day. Be happy, live your life fully, do whatever you want and may all your dreams come true! Happy Women’s Day! - Kochana przyjaciółko! Dzisiejszy dzień należy do Ciebie i tak samo powinno być z innym dniem. Bądź szczęśliwa, żyj pełnią życia, rób co chcesz i niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Happy Women's Day! May your sunny and enthusiastic spirit be with you always! - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! Niech twoja słoneczna i entuzjastyczna natura będzie zawsze z tobą!

Happy Women's Day! I wish you to feel special, unique and on top of the world every single day! - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! Życzę ci, abyś każdego dnia czuła się szczególnie, wyjątkowo i jakbyś zdobywała szczyty każdego dnia!

Doskonałym pomysłem jest przygotowanie pięknej własnoręcznie robionej laurki na Dzień Kobiet. Zrobisz ją z grubszego brystolu, złożonego na pół. Do laurki wpisz nie tylko życzenia, ale dodaj także coś od siebie - narysuj coś, udekoruj kartkę wzorkami lub szlaczkami albo przygotuj kolaż z waszych wspólnych zdjęć. Taka kartka na pewno sprawi każdej kobiecie mnóstwo radości.

Jeśli dostałaś piękne życzenia na Dzień Kobiet od wielu osób, warto podziękować każdej z nich osobno albo stworzyć zbiorcze podziękowania i wysłać mailem albo opublikować na swoim profilu społecznościowym. Możesz napisać po prostu "pięknie dziękuję za wszystkie życzenia" albo postawić na coś kreatywnego.

Oto kilka propozycji na podziękowania za życzenia na Dzień Kobiet:

Pięknie dziękuję za wszystkie życzenia! Jest mi niezmiernie miło, cały dzień miałam uśmiech na twarzy!

Dziękuję za życzenia na Dzień Kobiet! Mam nadzieję, że wszystkie się spełnią!

Dzięki za życzenia, jesteście naprawdę świetną ekipą! Nie mogłabym prosić o lepszych przyjaciół / współpracowników / rodzinę.

Nie ma to jak wspaniali znajomi i cudowna rodzina! Wszystkim serdecznie dziękuję za życzenia na Dzień Kobiet!

