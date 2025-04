Walentynki to dobra okazja, by dać wyraz nie tylko swojej miłości i fascynacji, ale również czystej sympatii. To dlatego uczniowie szkół i przedszkoli często obdarowują drobiazgami swoich nauczycieli. Chcą w ten sposób docenić trud i zaangażowanie, jakie wychowawcy wkładają w swoją pracę. Wierszyk na walentynki dla nauczycielki można wpisać do walentynkowej laurki. Dzieci mogą się także nauczyć rymowanki na pamięć i ją wyrecytować.

Dzisiaj wypadają walentynki,

miłe święto dla chłopczyka i dziewczynki,

miłe święto dla naszej pani,

która codziennie się uczy z nami.

Naszej pani życzenia składamy

i walentynkę piękną jej damy.

***

Gdy nadchodzi dzień 14 lutego,

obchodzimy wspomnienie świętego Walentego,

w tym dniu, gdy ktoś lubimy,

z życzeniami do niego przychodzimy.

Pani (IMIĘ) nasza kochana,

bądź uśmiechnięta od samego rana.

***

Gdy walentynek przychodzi czas,

cieszy się bardzo każdy z nas.

Kartki w dowód sympatii dajemy,

radością nawzajem obdarowujemy.

***

W walentynkowy, radosny dzień,

wszystkie smutki odchodzą w cień.

Dziś mówimy o tym, jak bardzo kogoś lubimy,

miłych słówek innym nie szczędzimy.

Dla najlepszej pani nauczycielki,

szczerych życzeń bukiet wielki!

***

Dziś cały świat miłość świętuje,

cały świat dobro ofiarowuje,

ja przynoszę dobre słowa dla pani,

co mówi do nas: Uczniowie kochani!

Lubimy panią tak bardzo, jak pani nas,

proszę o tym pamiętać cały czas!

***

Nauczycielko droga, ulubiona,

bądź zawsze uśmiechnięta i zadowolona,

byś czuła się szczęśliwa przez cały czas,

z radości śpiewała raz po raz!

***

Dla naszej pani ukochanej,

w uczniach swoich zakochanej,

składamy bukiet z życzeniami,

z walentynkowymi uściskami.

***

Dzisiaj nie tylko zakochanych czas,

dzisiaj też święto wszystkich nas,

tych którzy się po prostu lubimy,

dzisiaj życzenia sobie złożymy.

No i dla kochanej naszej nauczycielki,

życzenia dobroci wszelkich!

