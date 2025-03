Halloween to czas, kiedy stawiamy na tajemnicę i odrobinę strachu. W ten szczególny wieczór z chęcią sięgamy po przerażające opowieści, ale warto sięgnąć także po zabawne wierszyki, które wprowadzają nieco pozytywnej atmosfery. Rymowanki na Halloween to doskonały sposób, aby wzmocnić ducha tego święta, a także umilić czas spędzany z rodziną i przyjaciółmi.

Reklama

Spis treści:

Krótkie wierszyki i halloweenowe rymowanki możesz wykorzystać na wiele sposobów. Wpisz je na kartce i przygotuj ciekawą dekorację albo umieść go na swój profil w mediach społecznościowych.

Wierszyki można wykorzystać też podczas halloweenowych imprez dla dzieci, na przykład w formie konkursów lub zabaw z rymowaniem. Można zorganizować np. zawody, w którym dzieci będą musiały dopasować odpowiednie zakończenia do wierszyków.

***

Czarownica w nocy lata,

na swej miotle czary splata

Straszną dynię w ręku trzyma,

wśród ciemności magii krztyna.

Dziś na Halloween zabawa,

psikus, cuksy - ważna sprawa.

Jeśli nie chcesz żadnych żartów,

wrzuć coś dla nas - małych czartów.

***

Duchy w nocy tańczą w kręgu,

przy księżycu, w zgrozie, w lęku.

Pająk w kącie, batman w locie,

W Halloween masz tego krocie!

***

Zła wróżka w lesie się skrywa,

w czarnym kapturze nocą przybywa.

Z kartami tarota przyszłość wróży,

Halloween w sercach i magię podróży.

***

Cukierek czy psikus, wybór jest prosty,

dziś dwonek w drzwich będzie donośny.

Zostaw więc dla nas chociaż batona,

Aby uniknąć wodnego balona!

fot. Wierszyki na Halloween/Adobe Stock, Javier brosch

Halloween to też świetna okazja na naukę nowych słówek. Maluchy uwielbiają takie atrakcje, a obce języki bardzo szybko wchodzą im do głowy. Możesz wykorzystać angielskie rymowanki w ten sam sposób, co polskie, a dodatkowo np. przygotować zabawę w dopasowywanie słówek do polskich tłumaczeń.

***

Spooky season, spooky day,

Let the gloomies go away.

It's the trick or treat tonight,

Pass some candy and have fun!

***

At midnight’s chime, the spirits take flight,

Wandering through shadows, cloaked in the night.

With a howl in the air and a shiver so keen,

Beware of the magic on Halloween!

***

Creepy crawlies on the floor,

Scurrying ’round, hard to ignore.

With spiders and bats, they make quite a scene,

A thrilling adventure on Halloween!

***

Dressed as a vampire, a ghost, or a witch,

Kids in their costumes have found their niche.

With laughter and joy, a few tricks between,

They march down the street for the Halloween scene!

Reklama

Czytaj także:

Własnoręczne ozdoby na Halloween

Przebrania na Halloween DIY

Jak wycinać halloweenową dynię?