Rymowane, urocze życzenia na walentynki dla dziecka sprawdzą się zarówno w domu, jak i w szkole czy przedszkolu. Możecie wspólnie z maluchem napisać je na kartce walentynkowej albo wyrecytować przed członkami rodziny lub, bardziej odważnie, przed szkolną sympatią. Walentynki to dzień, w którym wszyscy wyznają sobie miłość, dlatego urocze życzenia są jak najbardziej wskazane.

Reklama

Spis treści:

Jeśli maluch chce przekazać życzenia walentynkowe komuś z rodziny, np. babci czy rodzeństwu, pomóż mu w przygotowaniu pięknej laurki, a następnie wspólnie napiszcie piękne, rymowane życzenia. Obdarowana osoba na pewno się ucieszy. Pamiętajcie, żeby do kartki dołączyć mocnego przytulasa.

***

Moja Walentynko, powiem Ci coś w sekrecie:

Tak, jak kocham Ciebie, nie kocha Cię nikt na świecie.

Niech uśmiech i radość

nie znika z tej twarzy,

bo za tym uśmiechem

ktoś tęskni i marzy.

***

Ślę Ci moją walentynkę,

zrób więc do mnie słodką minkę,

daj buziaka albo dwa

i niech nasza miłość trwa.

***

Miłość jest piękna,

gdy kochać się umie,

gdy jedno serce

drugie rozumie!

***

W Dniu Świętego Walentego

masz życzenia z serca mego!

Od początku znajomości

w moim sercu stale gościsz

I zostaniesz tam do końca,

bo to rzecz nieustająca.

***

Wyznam Tobie dziś w sekrecie,

Kocham Ciebie jak nikt w świecie.

Uścisk przesyłam przez misia małego,

W dniu Świętego Walentego!

***

Dla ciebie kwiatuszek,

sześć małych serduszek,

jeszcze cztery robaczki

i trzy słodkie buziaczki.

fot. Życzenia na walentynki dla dziecka/Adobe Stock, polinaloves

W szkołach i przedszkolach często organizowane są walentynki, podczas których dzieci mogą wysłać anonimową kartkę do swojej sympatii albo koleżanki czy kolegi. Niektóre maluchy przygotowują też kartki dla najbardziej ulubionych nauczycieli. Na takiej kartce życzenia powinny być nieco bardziej tajemnicze - adresat musi sam zgadnąć, kto jest autorem romantycznej kartki.

***

Jeśli zgadniesz, kto to taki

to dostaniesz dwa buziaki.

Jeśli zgadniesz, że to ja,

to dostaniesz jeszcze dwa.

Twoja Walentynka!

***

Dziś są walentynki!

Dla chłopca i dziewczynki!

Wszyscy sobie ślą serduszka,

a ja szepnę Ci do uszka:

Już o Tobie wiele wiem,

coraz bardziej lubię Cię!

***

Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze,

a ja do Ciebie Walentynkę piszę.

Piszę powoli, piszę dokładnie,

niech każde słowo w sercu zapadnie!

***

Nie dlatego, że Cię lubię,

nie dlatego, że Cię znam,

lecz dlatego, że Cię kocham,

Tobie swoje serce dam...

***

Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku,

a Ty stale bądź radosny i promienny jak dzień wiosny.

***

Zobacz, idzie kaczka,

niezła z niej śpiewaczka.

Śpiewa głośno: kwa, kwa, kwa!

Ktoś Ci serce dzisiaj da!

fot. Życzenia na walentynki dla dziecka/Adobe stock, prostooleh

Reklama

Czytaj także:

Życzenia i aforyzmy walentynkowe

12 książek o miłości dla dzieci

Kolorowanka na walentynki