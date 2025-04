Wierszyki na walentynki dla dzieci z przedszkola są zabawne, rymowane i oczywiście mówią o miłości. 14 lutego to w końcu dzień okazywania sympatii: i to wcale nie tylko tym, których maluchy kochają, ale również po prostu lubią - kolegom, koleżankom i paniom z przedszkola. Nasze autorskie propozycje są idealne na ten dzień - wpisz je z pociechą np. do laurki na walentynki.

Reklama

Dzisiaj są miłe walentynki,

dziś święto chłopczyka i dziewczynki,

gdy wszyscy sobie sympatię okazują,

ciepłymi słowami siebie obdarowują.

***

Dziś jest 14 lutego,

dzisiaj jest święto Walentego.

Dziś jest rozsiany miłości czar,

przekazujemy sobie sympatii dar.

***

Dzisiaj mówię: lubię Cię!

Dzisiaj do Ciebie uśmiecham się.

Oto nadszedł walentynek czas,

by dobrymi słowami obdzielić nas.

***

Dzisiaj świętuje Zosia,

Kasia, Tomek i Małgosia,

Lenka, Adaś, no i Antek,

Julka, Kuba oraz Kajtek!

Dzisiaj wszyscy sobie mówimy,

jak bardzo się lubimy!

***

14 lutego to wyjątkowy dzień,

gdy wszystkie smutki odchodzą w cień.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy w radości,

bo rozmawiamy o szczęściu i miłości!

***

Dzisiaj powiedzieć Ci coś ważnego chcę,

więc będzie prosto - LUBIĘ CIĘ!

Bo jesteś fajnym moim kolegą,

więc wszystkie smutki dzisiaj przegoń!

***

Walentynki, walentynki!

Dla chłopczyka i dziewczynki!

Wszyscy mają dziarskie minki,

bo dziś są walentynki!

***

Gdy walentynek nadejdzie pora,

wysyłam Ci uśmiechy raz po raz,

wysyłam Ci sympatii dowody,

z nadzieją na wspólne przedszkolne przygody.

***

Lubią się kotki, lubią się misie,

lubią się pieski, lubią królisie,

my też się bardzo lubimy,

więc na walentynki dobrze życzymy!

Reklama

Czytaj także:

Kolorowanka na walentynki - 9 propozycji

Wierszyki na walentynki dla nauczycielki