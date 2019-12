Ruchy płodu rozpoczynają się już w 7. tygodniu ciąży. Nie oznacza to jednak, że od razu są wyczuwalne dla matek. Kobiety w ciąży zaczynają je czuć między 18. a 21. tygodniem w ciąży. Ruchy płodu to m.in. wyginanie pleców i szyi dziecka. Dziecko połyka także płyn owodniowy. Kopanie to oznaka rozwoju.