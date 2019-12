Mężczyzna i wszystko, co z nim związane – to znajdziesz właśnie tu. Poruszamy tematy psychologiczne - jak z nim rozmawiać, jak go zrozumieć, czego oni się wstydzą; ale też związane z urodą - urządzenia i kosmetyki najlepsze do męskiej pielęgnacji. Jeśli więc chcesz lepiej poznać swojego partnera - jego psychikę i naturę - dobrze trafiłaś.