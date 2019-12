Kinderbal to zabawa (najczęściej urodzinowa) organizowana dla dzieci. To ważne wydarzenie, przed którym organizator ustala tematykę przyjęcia. Dzieci mają do wyboru wiele atrakcji - zabawy, konkursy z nagrodami i tańce. Na kinderbalu nie może zabraknąć także jedzenia i tortu. Dzieci często odwiedza klaun.