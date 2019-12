Fotelik samochodowy to gwarancja bezpieczeństwa twojego dziecka podczas każdej jazdy samochodem. Aby jednak zapewniał to bezpieczeństwo, sam musi spełniać wiele norm. W tym miejscu dowiesz się więcej na temat fotelików samochodowych. Jak wybrać fotelik, jak bezpiecznie przewozić w nim dziecko i do jakiego wieku jest to zalecane? Wszystko co związane z fotelikami samochodowymi, właśnie tutaj!