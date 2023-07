Wierszyki na Dzień Taty – 11 krótkich rymowanek dla taty od dzieci

fot. Adobe Stock, Krakenimages.com

Wierszyki na Dzień Taty przydadzą się 23 czerwca każdemu. To doskonała niespodzianka na Dzień Ojca od dziecka. Krótkie wierszyki dla taty wyrecytują już najmłodsze dzieci. Wskazane rymowanki mogą stanowić też inspirację do życzeń dla taty. Najmłodszych warto zachęcić do wykorzystania wierszyków jako elementów laurki dla taty na Dzień Ojca. Skorzystaj z naszych propozycji, by złożyć tacie oryginalne, niebanalne, rymowane życzenia za pomocą wierszyków. To przede wszystkim propozycje dla maluchów, ale kto powiedział, że dorośli nie mogą wyrecytować tacie wzruszającego wierszyka na Dzień Ojca?

Krótkie wierszyki dla taty na Dzień Ojca

Poniżej znajdziesz 11 propozycji rymowanek, które nadają się idealnie na Dzień Ojca. Niektóre z nich są śmieszne, inne bardziej wzruszające, ale wszystkie na pewno pomogą ci osiągnąć cel: zrobią tacie przyjemność. Najlepiej będzie, gdy z pamięci, z dumą wygłosi je dziecko z okazji Dnia Taty (poradzą sobie z tym nawet 3-latki, ale możesz też wpisać je na kartkę okolicznościową. Taki wierszyk dla taty może okazać się lepszym prezentem, niż kupny prezent na Dzień Ojca.

***

Mój Tatusiu Najkochańszy!

Ty jesteś dla mnie najwspanialszy!

Od zawsze jesteś dla mnie wzorem,

zawsze jesteś dla mnie podporą.

Tatku mój drogi, zawsze bądź obok,

pewniej się czuję, gdy widzę twój wzrok.

***

Mój drogi Tatuś najlepszy w świecie,

szybko Wam powiem, jeśli nie wiecie.

On mnie od zawsze z kłopotów ratuje,

we wszystkim co robię, mi kibicuje!

***

Mój Tata to najlepszy w świecie gość,

niech wszyscy się dowiedzą - to naprawdę KTOŚ!

Zawsze pomoże, zawsze dobrą radą służy,

przy nim się czas nigdy nie dłuży.

***

Kochany Tato, dziś święto Twoje,

więc Ci przesyłam życzenia swoje.

Bądź zawsze zdrowy, zawsze szczęśliwy,

niech Cię otaczają tylko ludzie życzliwi.

***

Dzisiaj Dzień Ojca mój tatuś świętuje,

więc bukiet życzeń mu wyczaruję.

Kochany Tato, bądź zawsze zdrowy,

do wyzwań nowych każdego dnia gotowy.

***

Gdy byłam malutka, już tatusia kochałam,

przez całe życie ogrom miłości od niego dostałam.

Jestem dorosła i tatę mocno kocham - z całej siły!

Bądź zawsze zdrowy i szczęśliwy, tatusiu miły!

***

Dla najlepszego taty na świecie:

(ba! lepszego i w kosmosie nie znajdziecie!)

Bądź zawsze zdrowy, szczęśliwy, spełniony,

ze swojego życia każdego dnia zadowolony.

***

Dzisiaj jest święto każdego taty - dzień bardzo miły.

Życzę Ci, tatku, bardzo dużo siły.

Niech każdy dzień będzie przygodą,

ciesz się zdrowiem, miłością, swobodą.

***

Gdy każdy tata radośnie świętuje,

życzeń pięknych mu nie brakuje.

Ja też mam życzenia dla tatka swojego,

by był szczęśliwy dnia każdego.

***

Dziękuję Ci tato za wszystko, co robisz,

jesteś ze mną zawsze, nawet gdy śpisz.

Choć jestem już duży(a), na rękach mnie nosisz,

dajesz mi wszystko i o nic nie prosisz.

***

Za miłość, za troskę, za cenny dar życia,

kocham Cię mocno i to nie bez pokrycia.

Żyj nam długo, wesoło, radośnie,

inne dzieci patrzą na Ciebie zazdrośnie.

