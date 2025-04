Dzień Babci to moment, kiedy warto sprawić jej radość słowami, które wywołają uśmiech na jej twarzy i wzruszenie w sercu. Wierszyki i życzenia to nieodłączny element tego święta. Nawet krótka, ale pełna uczucia rymowanka może sprawić, że ten dzień stanie się dla babci niezapomniany. Warto wybrać dla niej te wyjątkowe i wpisać do laurki na Dzień Babci albo wyrecytować - osobiście lub przez telefon. Z pewnością będzie jej bardzo miło. Sprawdź te gotowe propozycje na wierszyki dla babci i wybierz te, które najbardziej się jej spodobają. Uśmiech na twarzy gwarantowany!

Warto, by wierszyki na Dzień Babci były nie tylko słodkie, ale też zabawne - w końcu każda babcia uwielbia, gdy jej wnuki ją rozbawiają. Śmieszne wierszyki na pewno poprawią humor w tym uroczystym dniu.

Najczęściej są one krótkie, ale często mają też formę historyjki. Idealnie brzmią wyrecytowane przez maluchy lub wpisane na kartkę okolicznościową. Możesz je także przekazać SMS-em lub telefonicznie, jeśli babcia mieszka gdzieś daleko i rzadko macie okazje porozmawiać.

***

Zdrowia, szczęścia i humoru dobrego,

W domu zawsze stołu bogatego,

Wnucząt uśmiechniętych,

Co dzisiaj niosą Ci prezenty!

***

Obyś jak najdłużej żyła,

ze swych wnuków się cieszyła.

Bo jesteś super i basta,

i pieczesz najlepsze ciasta!

***

Babciu moja ukochana,

nie bądź nigdy zatroskana

i nieważne jaka pora,

babciu nigdy nie bądź chora!

Życzę samej pomyślności,

oto wyraz mej miłości.

***

Dziś dzień Babci - nie psocimy,

tylko dobrze Ci życzymy.

Ty wybronisz nas od draki,

bośmy małe rozrabiaki.

Całujemy Cię serdecznie,

żyj nam Babciu długowiecznie.

fot. Śmieszne wierszyki na Dzień Babci/Adobe Stock, alonaphoto

Krótkie wierszyki są idealne do wpisania na skromną laurkę czy wysłania SMS-em. Można się też łatwo nauczyć ich na pamięć i wyrecytować przed babcią, kiedy spotkacie się w dniu jej święta. Taki gest na pewno sprawi jej ogromną radość, a może i ją wzruszy. Krótkie rymowanki sprawdzą się też podczas uroczystości w przedszkolu lub szkole.

***

Zimowe słońce wesoło patrzy

i ciepły uśmiech posyła Babci.

I ja też, Babciu, mam dziś dla Ciebie

uśmiech, jak słońce jasne na niebie.

***

Babciu, tak mądra jak dobra sowa,

dobra jak lody, piękna jak królowa,

jak róża na koniec lata,

bądź zawsze słońcem mojego świata.

***

Wszelkiej radości i pomyślności,

większego dystansu do codziennych problemów,

trochę zdrowego egoizmu w kieszeni,

Tobie też należy się chwila dla siebie.

***

Babcia i dziadek to nasze skarby

więc dzisiaj pięknie

ich uściskajmy.

Serduszka szczere i całus słodki,

to najlepsze dla Nich łakotki.

***

Babciu kochana, dziś święto Twoje,

Dobrej zabawy otwieramy podwoje,

Życzenia szczęścia, uśmiechu składamy,

Buziak w policzek i prezent Ci damy!

***

Dzień babci mamy,

więc życzenia składamy.

Z okazji dnia tego

wszystkiego najlepszego.

fot. Wierszyki na Dzień Babci/Adobe Stock, Dragana Gordic

Możesz także postawić na życzenia dłuższe, które idealnie sprawdzą się wpisane we własnoręcznie robioną kartkę dla babci. Dłuższe wierszyki i życzenia dla babci również świetnie sprawdzą się do już gotowej laurki czy kartki, jeśli jest w niej wystarczająco dużo miejsca, a także jako coś do wyrecytowania np. na przedstawieniu w przedszkolu.

***

Rzadko dziękuję Wam za troskę,

jaką mnie obdarzacie,

za to, że zawsze z niecierpliwością

na mnie w oknie czekacie.

Za naukę pacierza i za grę w karty,

i za to, że mój charakter znosicie uparty.

Dziś więc korzystając ze sposobności,

dziękuję Wam za wszystko

i życzę zdrowia

i wszelkiej pomyślności.

***

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci Babciu

za to wszystko dziś chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię.

***

Siadaj Babciu, siadaj blisko.

Zaraz ci opowiem wszystko.

Prawie całą noc nie spałam,

bo prezenty wymyślałam.

Na kanapie się kręciłam,

aż dla ciebie wymyśliłam:

z lodu broszkę i korale

i śniegowe cztery szale.

Dziesięć czapek w śnieżną kratkę

i lodową czekoladkę.

Jak nie będzie Ci smakować,

to mnie możesz poczęstować!

***

Żyj nam Babciu lat ze dwieście,

boś najlepsza w całym mieście.

Gdy za bardzo rozrabiamy,

pod twe skrzydła uciekamy.

Ty nas zawsze wytłumaczysz,

wszystkie błędy nam wybaczysz.

Bądź więc zdrowa uśmiechnięta,

tego życzą Ci wnuczęta.

***

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.01.2019.

