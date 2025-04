Życzenia na Dzień Ojca od małego dziecka możesz wpisać do pamiątkowej kartki albo wykorzystać jako dedykację do książki. Jeśli maluch przygotowuje sam laurkę dla taty na Dzień Ojca, pomóż mu i wpisz do środka okolicznościowe życzenia. Możesz oczywiście skorzystać z naszych gotowych wzorów życzeń na Dzień Ojca od małego dziecka.

Rymowane życzenia na Dzień Ojca od małego dziecka

Drogi Tatusiu, Tatku kochany,

jesteś najlepszy i podziwiany.

Na Dzień Ojca ja życzę ci,

żebyś miał same wesołe dni.

***

Drogi Tatusiu, tak bardzo Cię kocham! Serdecznie!

Mam nadzieję, że będziesz obok mnie wiecznie.

Twa miłość jest mi do życia potrzebna jak powietrze,

mych uczuć do Ciebie żadna gumka nie zetrze.

***

Na Dzień Ojca serdeczne życzenia,

we wszystkim życzę Ci powodzenia.

Niech Ci się wszystko świetnie układa,

Twój maluszek bukiet z życzeń Ci składa.

***

Ma miłość do Ciebie jest nieskończona,

uwielbiam tulić się w Twoich ramionach.

Jesteś najlepszym tatusiem na świecie,

mówię Ci o tym dzisiaj w sekrecie.

***

Kochany Tatku, jesteś mym wzorem,

me serce dla Ciebie stoi otworem.

Bądź zawsze zdrowy, zawsze szczęśliwy,

niech Cię otaczają tylko ludzie życzliwi.

***

Dla tatusia najlepszego na świecie,

ba, może nawet i w całym wszechświecie!

Dzisiaj wielką garść życzeń przynoszę,

razem z miłością, co w sercu ją noszę.

***

Kochany Tatku, z Ciebie jest SUPER TATA!

Nie ma takiego w żadnym zakątku wszechświata.

Jesteś kochany, więc Ciebie całuję,

zawsze uwielbiam, gdy ze mną żartujesz.

Życzenia na Dzień Ojca od małego dziecka (bez rymów)

Chociaż nie umiem jeszcze złożyć życzeń, zrobię to dzięki mamusi. Kochany Tatku, musisz wiedzieć, że kocham Cię najmocniej na świecie. Jesteś dla mnie wzorem do naśladowania. Bardzo dziękuję Ci za wszystko to, co dla mnie robisz.

***

Z okazji Dnia Ojca życzę Ci, Kochany Tatusiu, abyś każdego dnia czuł się szczęśliwy i spełniony. Niech otacza Cię sama życzliwość. Bądź zdrowy, zawsze uśmiechnięty. Bardzo Cię kocham!

***

Kocham Cię! Nie umiem jeszcze tego dobrze wyrazić słowami, ale moje serduszko jest przepełnione wielką miłością do Ciebie. Chcę Ci to okazywać każdego dnia, nie tylko w Dzień Ojca!

