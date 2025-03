Imieniny Katarzyny to wyjątkowa okazja, by przekazać życzenia pełne ciepła i radości bliskiej osobie. Katarzyna to imię znane i lubiane, dodatkowo całkiem popularne, dlatego na pewno nie zabraknie ci okazji do przekazania tego typu życzeń.

Reklama

Każda Kasia zasługuje na słowa pełne miłości i szczerych uczuć. Niezależnie od tego, czy szukasz klasycznych życzeń, czy może krótkich rymowanek - znajdziesz tu coś dla siebie.

Spis treści:

Imieniny Katarzyny obchodzone są kilkanaście razy w roku, jednak najbardziej znanym i popularnym terminem jest 25 listopada. To data, która na stałe wpisała się w polską tradycję, a w kalendarzu chrześcijańskim zbiega się w czasie z dniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki uczniów, studentów, bibliotekarzy i m.in. filozofów.

W związku z tym 25 listopada jest dniem, kiedy imieniny Katarzyny obchodzone są najhuczniej, a Katarzyny w Polsce otrzymują wówczas wiele serdecznych życzeń.

Jednakże imieniny Katarzyny można obchodzić także w wielu innych terminach w ciągu roku, w tym:

2 i 13 lutego,

9, 22 i 24 marca,

1, 5, 6, 9, 17, 29 i 30 kwietnia,

9 maja,

4 i 15 września,

31 grudnia.

Rymowane życzenia imieninowe dla Katarzyny możesz wpisać do kartki okolicznościowej lub umieścić na bileciku dołączonym do kwiatów lub innego upominku. Świetnie sprawdzą się także wysłane SMS-em lub... wyrecytowane! Zadzwoń do znajomej Kasi i po prostu powiedz jej jeden z tych pięknych wierszyków - na pewno wywołasz szeroki uśmiech na jej twarzy.

***

Ile much lata po łące,

Ilu ludzi jest w Biedronce,

ile liści mają drzewa,

ile ptaków w dżungli śpiewa,

ilu uczniów liczy szkoła,

ile czerni mieści smoła,

tyle szczęścia życzę Kasi,

niech nam dzisiaj nie grymasi.

W dzień imienin moc radości,

szczęścia, zdrowia i miłości.

***

Wszystkiego najlepszego na imieniny,

dla naszej miłej Katarzyny.

Dla naszej Kasi kochanej,

Niech radosny ma poranek,

wieczór, południe i cały dzień,

a wszystkie marzenia spełniają się.

***

Dzisiaj ważne imieniny

Ślemy życzenia dla Katarzyny!

Zdrowia, radości i wór banknotów,

Dużo miłości i zero kłopotów!

***

Byś miała życie nudne i szare,

byś w pracy siedziała jak za karę,

by dzieci nie chciały cię słuchać,

a za oknem ciągle plucha,

by konto pustkami świeciło,

i ogólnie - nie było ci miło.

I jeszcze więcej przykrości, których nie zliczę,

tego ci Kasiu właśnie nie życzę.

***

Kasiu droga, w dniu imienia,

Niech się spełnią Twe marzenia!

Zdrowia, radości, pomyślności,

Mnóstwo kasy i miłości!

***

Kasiu, Kasieńko, w dniu Twych święta,

Niech Twoja buzia będzie uśmiechnięta!

Zdrowia, szczęścia, radości wiele,

Niech każdy dzień będzie jak wesele!

fot. Rymowane życzenia na imieniny Katarzyny/Adobe Stock, arhitektooor

Zamiast rymowanek możesz postawić także na krótkie, jednolite życzenia, które świetnie się sprawdzą na kartce okolicznościowej czy bileciku prezentowym, a także jako krótki SMS czy rozmowa telefoniczna.

Oto garść gotowych, krótkich życzeń dla Katarzyny:

Kasiu, z okazji imienin życzę Ci szczęścia, miłości i samych radosnych dni!

Wszystkiego najlepszego, Katarzyno! Niech życie będzie pełne uśmiechu i spełnionych marzeń!

Kasiu, niech każdy dzień przynosi Ci radość i niezapomniane chwile!

Z okazji imienin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń!

Kasiu, życzę Ci wspaniałych dni pełnych radości, miłości i sukcesów!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin, niech Ci się spełnią wszystkie marzenia!

Kochana Katarzyno, niech ten dzień będzie pełen uśmiechu, a nadchodzący rok pełen spełnionych życzeń!

Z okazji imienin życzę Ci samych pięknych chwil i nieustającego szczęścia!

Kasiu, niech życie Cię rozpieszcza, a serce zawsze bije w rytmie radości!

Katarzyno moja droga, życzę Ci wielu szczęśliwych dni, pełnych ciepła, miłości i spełnienia najskrytszych marzeń!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.11.2020.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia imieninowe prosto z serca

Jak samodzielnie zrobić kartkę okolicznościową?

Jak zapakować butelkę wina na prezent?