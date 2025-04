Dzień Ojca w USA obchodzony jest w innym czasie, niż w Polsce i ma ogromne znaczenie dla każdej rodziny. Podobnie jest Dzień Matki, także Dzień Taty jest celebrowany w Stanach Zjednoczonych. Skąd wzięło się to święto i jak jest obchodzone?

Mówi się, że inicjatywą do powstania Dnia Ojca była historia Sonory Smart Dodd i jej taty. Kobieta zaproponowała ustanowienie dnia, który mógłby uhonorować ojców, którzy z różnych względów opiekują się dziećmi samodzielnie.

Spotkanie, w którym wzięła udział, aby przedstawić swoją propozycję, miało miejsce w małej miejscowości w stanie Waszyngton na początku XIX wieku (1909 rok). W tamtym czasie panował bardzo krzywdzący stereotyp ojca jako leniwego alkoholika albo prostego robotnika, który nie interesuje się życiem rodzinnym.

Sonora Smart Dodd opowiedziała na spotkaniu swoją historię – kobieta razem z sześciorgiem rodzeństwa utraciła matkę, przez co wszyscy zostali pod opieką ojca. Będąc na mszy, honorującej wszystkie matki, zdała sobie sprawę, że ojcowie także zasługują na ogólną wdzięczność za swój trud. W ten sposób kobieta przełamała wizerunek ojca-alkoholika i sprawiła, że ojcowska opieka stała się doceniana w całym kraju.

Istnieje też teoria, która mówi, że Dzień Ojca pochodzi jeszcze z czasów pogańskich, ale naturalnie nie był wtedy oficjalnym świętem. Pierwszy Dzień Ojca w USA miał charakter lokalny, dopiero w kolejnych latach święto zaczęło rozszerzać swój zasięg na inne stany, aż w końcu zaczęto obchodzić je w całym kraju.

Dzień Ojca w USA to święto ruchome. Obchodzone jest w trzecią niedzielę czerwca. W 2022 roku dzień ten przypada na 19.06.

W kolejnych latach Dzień Ojca w USA będzie obchodzony:

18.06.2023,

16.06.2024,

15.06.2025,

21.06.2026.

fot. Kiedy jest Dzień Ojca w USA/Adobe Stock, chokniti

Dzień Ojca w USA obchodzi się podobnie, jak w Polsce. Nie jest to tak duże święto, jak Dzień Matki, jednak z roku na rok coraz bardziej docenia się także ojców. W ten dzień w szkołach organizowane są wydarzenia dla ojców – apele, przedstawienia, etc. Dzieci przygotowują laurki na Dzień Ojca, a w domu dają je swoim ojcom razem z drobnymi podarunkami. Najczęściej są to skarpety, ubrania albo bilety na koncerty czy wydarzenia sportowe.

Starsze dzieci i dorośli często obdarowują swoich ojców butelkami dobrego alkoholu, cygarami albo organizują im dzień pełen atrakcji (np. wizytę na torze wyścigowym).

W Dzień Ojca ludzie noszą przy ubraniach wpięte róże. Jeśli ma ona kolor czerwony, oznacza to, że tata wciąż żyje. Biała róża jest symbolem tego, że ojciec już nie żyje. W tym przypadku ludzie odwiedzają ich groby na cmentarzach (jeśli są katolikami), składając na nich kwiaty, znicze lub drobne podarki.

Mężczyźni zwykle są fanami sportu, dlatego w Stanach Zjednoczonych czerwiec jest miesiącem organizowania wielu wydarzeń. Wówczas odbywa się np.:

Turniej US Open Golf,

Wyścigi FireKeepers Casino 400 NASCAR,

Mecze finałowe ligi NBA.

fot. Jak obchodzi się Dzień Ojca w USA/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

