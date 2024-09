Nie każde dziecko może jeść grzyby. Poznaj najbezpieczniejsze gatunki i zasady podawania grzybów dzieciom

fot. Adobe Stock, tan4ikk

Jeśli należysz do rodziców, którzy zastanawiają się, czy dzieci mogą jeść grzyby, gratulacje! Właśnie zmniejszasz ryzyko, jakie może wiązać się z włączaniem grzybów jadalnych do diety dziecka. Stosując się do zaleceń, jakie podajemy w tym tekście, wybierzesz najbezpieczniejsze grzyby dla dzieci i podasz je w bezpieczny, nawet dla malucha, sposób.

Dzieci mogą jeść grzyby hodowlane. W zależności od gotowości dziecka możesz podawać mu grzyby hodowlane podduszone, np. z olejem rzepakowym, zmiksowane, drobno pokrojone lub pokrojone w plasterki czy kosteczkę.

Zaczynaj od podania 1-2 grzybów, a potem obserwuj reakcję dziecka. Jeśli mu posmakowały, a dziecko nie wykazało po zjedzeniu objawów alergii, może co jakiś czas grzyby hodowlane włączyć do diety dziecka.

Jeśli pierwszy grzyb dziecku nie podpasuje, to nie znaczy, że z kolejnymi będzie tak samo. Trzeba podejść do tego sukcesywnie – jeśli tym razem się nie udało, spróbuj ponownie za jakiś czas, oczywiście, jeśli nie zaobserwowałaś reakcji alergicznej po pierwszym podaniu grzybów.

Grzyby hodowlane można podawać dziecku od 6. miesiąca życia. Tak, to nie pomyłka! Trzeba jednak robić to z głową i zgodnie z zasadami rozszerzania diety niemowląt. Na pierwszy ogień powinny iść warzywa, owoce, mięso, ryby, a dopiero potem grzyby. Choć jak się uprzesz, to grzyby hodowlane możesz maluszkowi podać i w początkowej fazie rozszerzania diety, byle nie były to grzyby surowe.

Nawet starszym dzieciom lepiej nie podawać grzybów marynowanych, ponieważ zawierają sól, cukier i ocet.

Wbrew różnym opiniom, grzyby posiadają białko, witaminy, potas, magnez i fosfor, są też adaptogenami, więc uważane są za zdrowe. Jednak przez to, że są w potrawie są ciężkostrawne, nie zaleca się podawać ich w dużej ilości dzieciom.

Pieczarki ze sklepu są bezpieczne dla dzieci, więc można je wprowadzać do diety już od 6. miesiąca życia. Trzeba pamiętać, by dokładnie je oczyścić oraz osuszyć przed kolejnymi czynnościami. Nie należy podawać dziecku surowej pieczarki, tylko takie, które zostały poddane obróbce termicznej.

Pieczarki:

dostarczają witaminę D , która jest ważna dla układu kostnego,

, która jest ważna dla układu kostnego, posiadają witaminy C, B1, B12 oraz E ,

oraz , zawierają beta-glukany oraz polifenole , które zmniejszają ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, działają przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie oraz pobudzają do pracy układ odpornościowy,

oraz , które zmniejszają ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, działają przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie oraz pobudzają do pracy układ odpornościowy, dostarczają minerały, takie jak selen, cynk, potas, miedź, molibden, magnez, żelazo i mangan.

Podawanie dzieciom kurek jest możliwe, jednakże z umiarem i w rozsądnych ilościach, a przede wszystkim z pewnego źródła, a nie te zebrane w lesie.

Kurki posiadają wiele właściwości prozdrowotnych. Zawierają zestaw witamin i minerałów – witaminy: A, E, C, PP, D2, B1, B2, i następujące minerały: fosfor, sód, wapń, magnez, potas, siarka, chlor, mangan, fluor oraz żelazo. Ponadto kurki składają się w 88% z wody. Jeśli chodzi o wszechobecną w grzybach ciężkostrawną chitynę, wyjątkiem dla niej może być proszek z suszonych kurek, ponieważ w nim chityna przestaje być zagrożeniem dla procesu trawienia u dzieci.

Czy 2-letnie dziecko może jeść kurki?

Tak, może, ale najlepiej by było, aby grzyby pochodziły z zaufanego źródła, np. marketu. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy rodzic może mieć pewność, że to są naprawdę kurki, zatem nie ma ryzyka, że dojdzie do zatrucia. Oczywiście grzyby muszą być świeże.

Trzeba jednak pamiętać, że kurki trzeba poddać obróbce termicznej, i że potrawy z grzybów często są dość ciężkostrawne, dlatego porcja dla dziecka nie powinna być za duża. Najlepiej po wstępnym podduszeniu na patelni, dodać kurki np. do jajecznicy, zamiast szykować z nich gęsty od kurek i mąki sos. Dzięki temu danie będzie mniej obciążało układ pokarmowy dziecka.

Czy 3-latek może jeść kurki?

Tak, jednak i u trzylatka warto trzymać się zasad, które podaliśmy wyżej. W skrócie:

grzyby powinny pochodzić ze sklepu,

muszą być świeże,

trzeba je poddać obróbce termicznej,

najlepiej użyć ich jako dodatek do potraw,

szykować z nimi zdrowe, jak najmniej ciężkostrawne potrawy.

Grzyby mun nie stanowią większego zagrożenia dla dzieci, jeśli były świeże i takie zostały poddane obróbce termicznej. Nie należy jednak przekraczać porcji zalecanej dla dziecka, czyli ok. jeden raz w tygodniu. Najlepiej aby były częścią zdrowego posiłku, a nie jego głównym składnikiem.

To chiński specjał, który dostępny jest również w Polsce. W 100 g świeżych znajduje się 3,1 g białka, 3,3 g węglowodanów i 0,3 g tłuszczu oraz 1 g błonnika. Grzyby te zawierają nieduże ilości witaminy C, prowitaminy D, B6, żelaza, magnezu i wapnia.

Tak, nawet już od 6. miesiąca życia, jeśli grzyby pochodzą z uprawy. Boczniaki rosną w lasach i parkach w Polsce i wiele osób je zbiera. Tak zebrane boczniaki należy jednak zakwalifikować do grzybów leśnych, których nie powinno się podawać dzieciom poniżej 12. roku życia. Dlaczego? Wytłumaczyliśmy to w części o grzybach leśnych (patrz niżej).

Świeże boczniaki w 100 g zawierają ok. 3 g białka, 6 g węglowodanów i 0,4 g tłuszczu. Dostarczają też błonnika i umiarkowane ilości mikroelementów: prowitaminy D, witamin z grupy B, kwasu foliowego, żelaza, fosforu, magnezu, sodu, wapnia, cynku. Dlatego mogą być cennym dodatkiem do diety dzieci. Nie powinny jednak pojawiać się w niej zbyt często (1-2 razy w tygodniu), gdyż jak wszystkie grzyby sa dość ciężkostrawne.

W Polsce grzyby shiitake są dostępne jedynie w sklepach. Nie rosną w naszych lasach, choć są w Polsce uprawiane w specjalnych hodowlach. To sprawia, że można je podawać dzieciom od 6. miesiąca życia.

Świeże grzyby shiitake dostarczają w 100 g 2,2 g białka, 7 g węglowodanów, 0,5 g tłuszczu i 2,5 g błonnika. Zawierają też wapń, prowitaminę D, witaminy z grupy B i magnez. Są cenione za wzmacnianie odporności. Mogą więc być cennym uzupełnieniem diety nawet małych dzieci.

for. Grzyby leśne dla dzieci/ Adobe Stock, Gorilla

Nie powinno się podawać dzieciom poniżej 12. roku życia żadnych grzybów leśnych! Dlaczego specjaliści mówią dopiero o 12. roku życia dziecka w kontekście grzybów leśnych? Nie chodzi o to, że w tym wieku organizm dziecka nagle zaczyna lepiej grzyby trawić. Chodzi o to, że wtedy dziecko jest na tyle duże, że jest większa szansa je uratować, jeśli dojdzie do zatrucia grzybami.

Jadalne leśne grzyby nie są dla dzieci niebezpieczne. Groźna natomiast może być pomyłka przy ich zbieraniu. Nawet doświadczonym grzybiarzom może się ona przytrafić. W najlepszym przypadku dojdzie jedynie do dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w najgorszym – do zagrożenia zdrowia i życia dziecka.

Zdarza się, że grzyby leśne spożywają młodsze dzieci, jednak wiąże się to z większym ryzykiem dla ich zdrowia, gdyby doszło do zatrucia. Nawet jeśli uważasz się za doświadczonego grzybiarza, po grzyby dla dzieci idź do sklepu, nie do lasu!

Mogą, pod warunkiem, że to wywar z grzybów hodowlanych, a nie leśnych. Wywar z grzybów leśnych można podawać dzieciom powyżej 12. roku życia – czytaj na ten temat w części o grzybach leśnych.

Dzieci między 6. miesiącem życia a 12. rokiem życia mogą jeść potrawy zawierające wywar z grzybów zakupionych w sklepie:

pieczarek,

boczniaków,

shiitake,

mun,

kurek.

Wywar z tych grzybów zakupionych na targu może już nieść ryzyko dla zdrowia dziecka – zbierający mógł popełnić błąd i wśród jadalnych grzybów mogą znaleźć się te niejadalne lub trujące.

Mogą, o ile jest to sos przygotowany na bazie grzybów hodowlanych zakupionych w sklepie. Do dyspozycji zatem rodzic ma dostępne tam różne odmiany pieczarek, boczniaki, kurki, grzyby shiitake czy nawet grzyby mun.

Nie tylko dla dzieci zdrowsze są sosy grzybowe przygotowane z umiarkowanym dodatkiem mąki i śmietany. Taki „lżejszy” sos grzybowy mniej obciąża układ pokarmowy dzieci i dorosłych. Lepiej nie podawać dzieciom sosów grzybowych częściej niż raz w tygodniu.

Uwaga! Wyjęcie grzybów z sosu czy wywaru nie pozbawia potrawy toksyn, jeśli została przygotowana z wykorzystaniem grzybów trujących. Dlatego zup i sosów z grzybów leśnych, nawet pozbawionych samych grzybów, nie podaje się dzieciom poniżej 12. roku życia.

Tak, można ją podawać nawet małym dzieciom, o ile została ugotowana na bazie grzybów hodowlanych. Jeśli maluch jadł już wcześniej składniki, z jakich zupę się szykuje, i nie miał alergii na grzyby, można mu podać grzybową z pieczarkami czy kurkami kupionymi w sklepie (grzyby z targu się nie liczą!). W praktyce może nastąpić to ok. 7-8 miesiąca życia.

Grzyby w zupie dla dziecka powinny być dość drobno pokrojone i dobrze ugotowane. Nie powinno ich też być w porcji zbyt wiele. Najlepiej podawać grzybową dzieciom nie częściej niż raz w tygodniu.

Do 12. roku życia lepiej nie podawać dziecku zupy z leśnych grzybów, nawet jeśli ugotowała ją ukochana babcia. Zawsze istnieje ryzyko, że doszło do pomyłki i w porcji mogą znajdować się grzyby trujące. Nie warto ryzykować zdrowiem a nawet życiem dziecka.

for. Zupa grzybowa dla dziecka/ Adobe Stock, shaiith

Gdy dziecko zatruje się grzybami, to trzeba zawieźć je do szpitala. Należy zrobić to od razu, gdy dziecko zaczyna się źle czuć, a nawet jeszcze lepiej - wtedy, jeśli jest podejrzenie, że dziecko mogło zjeść grzyby trujące, nawet jeśli nie ma żadnych objawów zatrucia. Na miejscu dziecko poddawane jest najczęściej płukaniu żołądka. Uzupełniane są woda i elektrolity.

Zatrucia dziecięce są cięższe niż zatrucia u dorosłych. Trzeba być zatem ostrożnym, ponieważ wiele przypadków zatrucia grzybami wśród dzieci kończy się śmiercią.

Zatrucie grzybami u dzieci objawia się rozstrojem żołądkowo-jelitowym. Tak więc nie należy bagatelizować nawet najmniejszych symptomów, które pojawiają się po zjedzeniu grzybów.

Jak już pisaliśmy wcześniej, dzieci mogą jeść grzyby hodowlane w niewielkich ilościach. Jednakże grzyby nie powinny być na pierwszym miejscu w diecie dziecka. Dlaczego należy je ograniczać?

Grzyby są ciężkostrawne – więc mogą stanowić spore obciążenie dla układu pokarmowego dzieci. Organizm dziecka dopiero uczy się trawienia, więc problemy żołądkowe malucha mogą być bardziej dotkliwe niż u osób dorosłych. Zawarta w grzybach chityna może podrażnić przewód pokarmowy.

– więc mogą stanowić spore obciążenie dla układu pokarmowego dzieci. Organizm dziecka dopiero uczy się trawienia, więc problemy żołądkowe malucha mogą być bardziej dotkliwe niż u osób dorosłych. Zawarta w grzybach chityna może podrażnić przewód pokarmowy. Grzyby mogą wywołać bezsenność – nie należy podawać ich dziecku wieczorem.

– nie należy podawać ich dziecku wieczorem. Grzyby mogą zawierać metale ciężkie – zwłaszcza te grzyby, które rosną blisko dróg lub zakładów przemysłowych.

– zwłaszcza te grzyby, które rosną blisko dróg lub zakładów przemysłowych. Istnieje ryzyko zatrucia – osoba, która nie zna się na grzybach, może podać dziecku gatunek trujący.

Artykuł pierwotnie opublikowano 1.09.2014 r.

