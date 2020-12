Zabawy na sylwestra dla dzieci - pomysły i inspiracje, co robić z maluchami

fot. Adobe Stock

Sylwestrowa noc może być niezapomnianym przeżyciem dla dzieci, jeśli umiejętnie zorganizujesz im zabawy na sylwestra oraz menu. Warto postarać się o gadżety i atrakcje - maluchy na pewno to docenią.

Zabawy dla dzieci na sylwestra

Co robić z dziećmi dla zabicia czasu? Zaplanuj scenariusz zabaw, ale pamiętaj, by nie były monotonne. Mogą być przeplatane oglądaniem bajek. Pamiętaj tylko, że jeśli korzystasz z serwisów streamingowych i oglądasz bajki oraz filmy animowane online, to tego wieczoru bardzo trudno o dobrą jakość obrazu i możliwość zalogowania się do platform. Możesz też zorganizować atrakcyjne zabawy dla dzieci na sylwestra.

Traf do celu

Ustaw dużą piłkę. Metr od niej narysuj linię, na której stają rzucające dzieci. Każde dziecko otrzymuje małą piłkę, którą stara się trafić w dużą. Po dwóch kolejkach staraj się zwiększyć odległość.

Skrzyżowanie na podłodze

Narysuj na podłodze „skrzyżowanie” i stań z boku, trzymając w ręce dwie kartki – czerwoną i zieloną. Na twój znak maluchy, które jadą na siebie z przeciwka, muszą szybko znaleźć się po drugiej stronie skrzyżowania, stosując się do tego, co pokazuje sygnalizacja świetlna, czyli ty (zmieniasz światła w równych odstępach czasu).

Szukanie skarbów

Rozrysuj mapy do skarbów, które ukryjesz przed dziećmi. Zajmie im trochę czasu, nim dojdą, gdzie jest niespodzianka. Drugim etapem zabawy jest... wykonanie mapy przez dzieci. Rozrysowanie jej trwa i jest również wypełnieniem czasu.

Baza

Przygotuj krzesła, koce, narzuty i latarki. Zbudujcie razem bazę i ukrywajcie się. Można przygotować książki i „straszne opowieści”, których słucha się wieczorową porą w półmroku z zapartym tchem.

Bal sylwestrowy dla dzieci

Jeśli masz możliwość, zaproś dzieci bliskich oraz znajomych na wspólny bal sylwestrowy. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci, jeśli zadbasz o odpowiedni wystrój sali. Wszystkie dekoracje powinny nawiązywać do ogólnej tematyki imprezy. Zasada jest jedna – musi być kolorowo.

Obowiązkowym elementem są tęczowe balony, wstążki oraz konfetti. Wzdłuż sali/pokoju/salonu możesz powiesić przygotowane wcześniej przez dzieci łańcuchy z połączonych kawałków barwnych wycinanek. Warto natomiast też przygotować zabawę o konkretnej tematyce, może to być kosmos, bajki Disneya, farma czy podwodny świat. Nie zapomnij o balonach z helem, kostiumach, błyszczących kulach.

Złote lub połyskujące stroje na sylwestra znajdziesz w okolicznych second handach lub sklepach z tkaninami, natomiast dodatki i ozdoby w dobrze zaopatrzonych pasmanteriach. Z tektury możesz przygotować maskę, którą maluch chętnie ozdobi według własnego uznania. Innym rozwiązaniem będą farby przeznaczone do malowania twarzy, należy jednak uważać by były one bezpieczne dla jego delikatnej skóry.

Zabawy na sylwestra pod znakiem zabaw plastycznych

Zajęcia plastyczne i techniczne są przede wszystkim czynnikiem inspirującym, który rozwija zmysł twórczy oraz wyobraźnię dziecka. Zaplanuj prace plastyczne, ale przeplatane np. zabawą muzyczną, koordynacyjną, taneczną. Przydadzą się przykłady ćwiczeń z cyklu gimnastyka dla dzieci.

Zajęcia manualne spodobają się wielbicielom lepienia, wycinania, składania i konstruowania - dopasuj je do wieku maluchów i zabezpiecz np. podłogę czy ściany. Do przygotowania takiej zabawy na sylwestra, przydadzą ci się nasze instrukcje DIY:

Kulinarne zabawy na sylwestra

Kto powiedział, że sylwester to przesiadywanie na kanapie, objadanie się i tańce? Dzieci chętnie wezmą udział w kulinarnych przygotowaniach do tego wieczoru i wykonają proste przepisy kulinarne. Warto wykorzystać ich pomoc przy robieniu przystawek, sałatek czy słodkości. Ułatw sobie zadanie i przejrzyj nasz spis przekąsek na sylwestra. Pamiętaj, że nie liczy się wytworność - dzieciom wystarczą często, np. pomysłowe, zabawne kanapki.

Zabawy sylwestrowe dla dzieci ze scenariuszem

Ciekawą formą zabawy, będzie przygotowane wcześniej przedstawienie z udziałem dzieci lub konkurs piosenki. Dużo frajdy przyniesie prawdziwa widownia, którą mogą stać się zaproszeni rodzice. Nie pomiń również muzycznego aspektu balu.

Ważne jest, by podczas sylwestrowych szaleństw, towarzyszyły dzieciom znane utwory, wówczas chętniej włączą się do wspólnych tańców. Dużą popularnością cieszą się gry zespołowe. Pamiętaj, że każdy konkurs powinien zakończyć się wręczeniem małym zwycięzcom pamiątkowych nagród.

