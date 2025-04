Tofu jako idealne źródło białka dla wegan i wegetarian jest wyśmienitym składnikiem, który w zależności od serwowania, przyjmuje smak i aromat przypraw jak gąbka. Przygotowywane z mleka sojowego ciekawie komponuje się z chrupiącymi dodatkami, takimi jak orzechy, pestki dyni lub słonecznika. Doskonale smakuje zarówno w sałatce z tofu, jak i tofucznicy, która zyskuje coraz więcej fanów! Sprawdź nasze przepisy na dania z tofu!

Reklama

Sałatka z tofu: przepis

Oto składniki na sałatkę z tofu:

300 gram tofu

pół pęczka rzodkiewek

ogórek

garść szpinaku

puszka ananasa

Dressing

3 łyżki oliwy z oliwek

łyżka syropu klonowego lub miodu

łyżeczka sosu sriracha

sok z cytryny do smaku

garść orzechów ziemnych

sól

pieprz

Jak przygotować sałatkę z tofu?

Tofu odciskamy z nadmiaru wody, najlepiej przykrywając bawełnianą ściereczką i dociskając deska do krojenia. Kroimy tofu w drobną kostkę. Rozgrzewamy olej na patelni i układamy tofu wcześniej pokrojone w kostkę. Smażymy przez 15 minut, aż powierzchnia nabierze złotego koloru. Kroimy w plastry rzodkiewki, ogórka, ananasa i mieszamy razem z podsmażonym tofu i garścią szpinaku . Tak przygotowaną sałatkę z tofu możemy podawać gościom na przyjęciu lub zabrać na lunch do pracy!

Tofucznica: przepis

Oto składniki na tofucznicę:

500 gram tofu

2 łyżki oliwy z oliwek

pół czerwonej cebuli

papryka czerwona

2 gałązki jarmużu

Sos

starty ząbek czosnku

przyprawa chili

oliwa z oliwek

sos sojowy

paprika suszona

sól

pieprz

Jak przygotować tofucznicę?

Odsącz tofu z nadmiaru płynu. Przygotuj sos na bazie przypraw, rozgniatając w moździerzu i stopniowo dolewając wody. Pokrojone warzywa podsmaż na patelni z rozgrzaną wcześniej oliwą przez około 5-7 minut. Rozgnieć tofu widelcem i posyp nim duszone warzywa. Podsmażaj całość, aż tofu nabierze złotego koloru. Smakuje wyśmienicie w asyście chrupiących tostów lub pieczonych ziemniaków. To ciekawa alternatywa dla wegan i wegetarian, którzy mogą nią zastąpić tradycyjną jajecznicę.

Wędzone tofu: przepis

Oto składniki na wędzone tofu:

500 gram tofu

Marynata:

2 łyżeczki wody

2 łyżeczki sosu sojowego

łyżka syropu z agawy

łyżka melasy

łyżka wędzonej papryki

Jak przygotować wędzone tofu?

Należy wymieszać przyprawy marynaty do tofu. Moczymy całość przez godzinę w lodówce. Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Pokrojone tofu kładziemy na papier do pieczenia i pieczemy przez 25 minut. Gotowe wędzone tofu idealnie nadaje się do sałatek oraz na kanapkę. Smakuje doskonale zarówno na ciepło, jak i na zimno!s

Reklama

Zobacz inne książki kucharskie redakcji Polki.pl