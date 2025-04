Chrupiące płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC o intensywnie czekoladowym smaku fantastycznie smakują same w sobie: wystarczy zalać je mlekiem i pyszne śniadanie gotowe. Można jednak wykorzystać je także do przyrządzenia kolejnych pyszności!

Zobacz, jak nasze dwa teamy – Kasia z Jasiem i Magda z Szymkiem – poradziły sobie ze śniadaniowym wyzwaniem.

Nestlé CHOCAPIC w innym wydaniu

Jakie przepisy ze strony płatków śniadaniowych Nestlé wylosowała każda z drużyn? Jakich składników użyły? Czy przyrządzanie tych potraw było trudne? Jak - w skali od 1 do 5 - smakowały im własnoręcznie przyrządzone potrawy? Obejrzyj film, a wszystkiego się dowiesz.

Wspólnym składnikiem każdej z przygotowanych w ramach wyzwania potraw były znane i lubiane płatki Nestlé CHOCAPIC - pyszne, intensywnie czekoladowe muszelki, które dzieci i dorośli uwielbiają już od lat 90.

Co warto wiedzieć o Nestlé CHOCAPIC?

Swój intensywnie czekoladowy smak zawdzięczają oczywiście temu, że w ich składzie jest mnóstwo sproszkowanej czekolady oraz kakao. Jednak składnikiem numer 1 jest pełne ziarno pszenicy - mają go aż 33%! To dobrze, bo dzięki temu możemy wprowadzić do diety dziecka ważny dla jelit błonnik.

Płatki Nestlé CHOCAPIC dostarczają także cennych składników odżywczych, takich jak żelazo, wapń i witaminy B3, B5, B2, B6, B1, kwas foliowy oraz witamina D.

Ważne jest także to, czego w nich nie ma: płatki Nestlé CHOCAPIC są wolne od sztucznych aromatów i oleju palmowego.

Ty także podejmij Śniadaniowy Challenge i wraz z dzieckiem sprawdź, co można przyrządzić z płatków Nestlé CHOCAPIC.

A może wymyślicie własny przepis i podzielicie się nim z innymi?

