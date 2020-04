Sałatka ze szparagami i makaronem - prosty przepis

Sałatka ze szparagami i makaronem to pomysł na efektowną przekąskę imprezową, a także sycący lunch do pracy lub pyszną kolację. My proponujemy połączenie wszystkich smaków za pomocą sosu z majonezu i musztardy, ale jeśli wolisz możesz przygotować sos czosnkowy.

Makaron ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Szparagi możesz obgotować razem z makaronem - umyj je i odłam zdrewniałe końce. Wrzuć szparagi do wrzątku na około 6-7 minut przed zakończeniem gotowania makaronu. Pierś z kurczaka oczyść i pokrój w kostkę. Dopraw solą, pieprzem, papryką, przesmaż na oleju. W miseczce połącz musztardę, majonez i kwaśną śmietanę. Dopraw czosnkiem granulowanym i w razie potrzeby solą. Jeśli lubisz sałatkę z większą ilością sosu, dodaj więcej majonezu. W dużej misce połącz makaron, pokrojone szparagi, podsmażoną pierś, groszek odsączony z zalewy i majonezowy sos. Wymieszaj. Sałatkę ze szparagami podawaj udekorowaną liśćmi bazylii.

