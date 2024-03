Sos chrzanowy świetnie sprawdzi się na wielkanocnym stole i nie tylko

Nie wyobrażamy sobie pieczonych mięs bez pysznego, gęstego i esencjonalnego sosu chrzanowego. Smakuje równie pysznie na ciepło, co na zimno, a do tego idealnie pasuje do potraw podawanych na wielkanocnym śniadaniu.

Do zrobienia sosu zetrzyj samodzielnie chrzan (przygotuj do tego jest naprawdę dużo chusteczek) lub użyj tego ze słoiczka - wybierz taki, który ma jak najprostszy skład, najlepiej bez mleka, które osłabia jego smak. Jak przygotować idealnie aksamitny sos chrzanowy?

W dużym rondlu rozgrzej masło. Dodaj mąkę i energicznie wymieszaj trzepaczką. Wlej bulion, rozpuść w nim zasmażkę i całość zagotuj. Łyżkę wazową wywaru wlej do śmietany. Dopraw solą, pieprzem i cukrem, dokładnie wymieszaj. Wlej śmietanę do garnka. Dodaj chrzan, dokładnie wymieszaj. Sos chrzanowy podawaj np. do pieczonej szynki. Smacznego!

Więcej wielkanocnych przepisów:

Wielka księga serników

Jajka faszerowane

Żurek na zakwasie

Babki wielkanocne

Schab dojrzewający