Obwarzanki jak z Krakowa. Zobacz przepis na drożdżową przekąskę

Obwarzanki to wytrawne pieczywo w kształcie kółka. Są puszyste w środku i mają pyszną, brązową skórkę. Wcale nie musisz jechać do Krakowa, by poczuć jego smak! Możesz upiec pyszne obwarzanki w domu.

Ciasto na obwarzanki przygotowuje się prawie tak samo, jak na śniadaniowe bułki – jedyną różnicą jest dodatek mleka, z którym robi się drożdżowy rozczyn, oraz masła, które nadaje im ten wyjątkowy smak. Co dalej?

W misce wymieszaj wodę i mleko w temperaturze pokojowej. Dodaj drożdże, szczyptę soli i wymieszaj. Odstaw na 20 minut w ciepłe miejsce. Do oddzielnej miski wsyp mąkę i sól. Dodaj miękkie masło i wymieszaj wszystkie składniki. Wlej drożdżowy rozczyn i zagnieć ciasto. Przykryj ściereczką i odstaw na 25 minut w ciepłe miejsce. Podziel ciasto na 16 równych kawałków. Każdy z nich rozwałkuj na sznurek o długości 20 cm. Skręć je, a następnie mocno zlep ze sobą końce, by stworzyć z nich okręgi. W ganku zagotuj wodę z łyżeczką soli. Gotuj po kilka obwarzanków na raz – po minucie wyławiaj je i układaj na blasze. Posmaruj wierzch każdego obwarzanka rozbełtanym jajkiem. Posyp je solą, sezamem lub makiem. Piecz obwarzanki przez około 20 minut w temperaturze 200 stopni. Jedz same lub z ulubioną wędliną. Smacznego!

