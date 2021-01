Prawdziwy oscypek - jak go poznać?

fot. Adobe Stock

Prawdziwe oscypki w Polsce wytwarza legalnie nieco ponad 50 baców - legalnie, czyli zgodnie ze standardami unijnymi. Prawda jest taka, że większość sprzedawców oferuje nam produkty, które w rzeczywistości nie są oscypkami.

Od 2008 roku sery te wprowadzone zostały na unijną listę produktów tradycyjnych i chronione są przez prawo całej UE. Zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej określa, jak ma wyglądać oscypek, jaki ma posiadać smak oraz zapach. Jeśli ktokolwiek chce zajmować się produkcją tradycyjnych oscypków, musi posiadać pozwolenie i odpowiedni certyfikat.

Jak poznać prawdziwego oscypka?

Prawdziwy oscypek musi składać się w minimum 60% z mleka owczego (reszta to mleko krowie). Oscypek jest serem wytwarzanym według wiekowej receptury z mleka owiec pasanych na górskich halach. Prawdziwe oscypki mogą być produkowane tylko w okresie wiosenno-letnim - od marca do października - jedynie wtedy dostępne jest mleko owcze.

Sery te moczone są w solance, a następnie wędzone na palenisku. Muszą mieć kształt dwustronnego stożka o długości od 17 do 23 cm i od 6 do 10 cm szerokości w najszerszym miejscu sera. Zdobione są na środku pięknymi wzorami i powinny ważyć od 60 do 80 dag.

Prawdziwy oscypek pokryty jest słomkową skórką, a w środku jest jasnokremowy. To dlatego, że w mleku owczym jest dużo więcej białka, niż w krowim. W związku z tym podrabiane oscypki są w środku żółtawe, a ich skórka jest dużo ciemniejsza.



fot. Adobe Stock

Co więcej, tradycyjny oscypek ma ostry smak i jest sporo twardszy od innych „oscypkopodobnych" produktów. Od serów z mleka krowiego odróżnia je także cena, ponieważ oryginalny oscypek jest dosyć drogi – kosztuje od 25 do 45 zł.

Pamiętajmy, że oscypka nie kupimy w supermarkecie. Podobne sery oferowane w sklepach, są wytwarzane z mleka krowiego i nie mają nic wspólnego z prawdziwym oscypkiem.



fot. Adobe Stock

Zalety mleka owczego

W mleku owczym jest dużo więcej białka, niż w krowim. Zawiera także większe ilości witamin: A, B6, B12, miedzi, żelaza, cynki, oraz manganu. Ma działanie przeciwnowotworowe i usprawnia pracę przewodu pokarmowego. To wszystko dzięki leczniczym roślinom, które porastają górskie hale, i którymi żywią się owce.

Przez to ich mleko jest bogate w aminokwasy, witaminy i pierwiastki, które wzmacniają naczynia krwionośne i mają dobroczynny wpływ na pracę całego ludzkiego organizmu. Sery z mleka owczego są jednak bardzo tłus​te i kaloryczne, dlatego powinniśmy je spożywać regularnie, ale w małych ilościach. Najlepiej jest urozmaicać nimi dania, np. dodając pokruszone do sałatek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.07.2013 r.

Przepisy na dania z oscypkiem: