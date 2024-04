Czarka szkarłatna to wiosenny grzyb o osobliwym wyglądzie. Nie każdy wie, gdzie go znaleźć i czy można bezpiecznie go jeść

fot. Adobe Stock, John

Czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) wyróżnia się intensywnie czerwoną barwą i ciekawym kształtem. Można je spotkać przez prawie całą zimę oraz wiosnę. Kiedyś uznawana była za gatunek chroniony, jednak dziś można go swobodnie zbierać. Jak ją rozpoznać i czy jest jadalna?

Czarkę trudno przeoczyć w lesie, chyba że ukrywa się pod pokrywą śnieżną. Owocniki czarki mają kształt najpierw kulisty, a potem miseczkowaty, z wiekiem znacznie się rozpościerają. Zwężają się także zwykle ku dołowi, przechodząc w krótki, zbity trzonek.

Warstwa wewnętrzna owocnika jest zarodnikonośna, gładka i ma jaskrawoczerwony kolor. Strona zewnętrzna jest delikatnie oprószona, białoróżowa. Brzeg najczęściej jest pofalowany, z wiekiem staje się nierówny i popękany. Miąższ czarki jest dość cienki, woskowo-łykowaty, zwykle biały. Czarka ma subtelny smak, który czasami porównywany jest do rzodkiewki. Na surowo grzyb podobnie też chrupie.

Grzyby te trudno pomylić z jakimkolwiek innym, ale czarki występują w kilku odmianach, również bardzo do siebie podobnych. Prawie identyczna jest czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) - wygląda tak samo, do rozróżnienia możliwa jest jedynie pod mikroskopem. Wszystkie czarki uważa się za nietrujące.

Czarki pojawiają się już w grudniu i wyrastają aż do maja. Mogą rosnąć zarówno pojedynczo, jak i w niewielkiej, zwykle rozproszonej grupie. Najczęściej możesz spotkać je na leżących starych gałązkach, konarach i pozostałościach drzew liściastych (zwłaszcza olchy lub wierzby). Lubią rosnąć zagrzebane w ściółce.

Czarki szkarłatne są saprofitami, co oznacza, że to właśnie z martwych szczątków organicznych czerpią składniki odżywcze. Mogą więc rosnąć nie tylko bezpośrednio na ziemi, ale także na rozkładających się drzewach.

Zdania co do tego, czy te wiosenne grzyby są jadalne, są podzielone, a naukowcy wciąż nie są w pełni zgodni. Kiedyś grzyby te były uznawane za niejadalne, ale nie trujące. Dzisiaj niektórzy sięgają po nie i spożywają je na surowo.

Podobno czarki są bardzo smaczne, kiedy są jedynie lekko oprószone solą. Wcześniej dobrze jest je sparzyć wrzątkiem. Jędrny, chrupiący miąższ sprawia, że czarki przypominają w smaku rzodkiewki.

Czarkę szkarłatną najczęściej wykorzystuje się do sałatek i dań na zimno. Świetnie sprawdzą się także w roli dekoracji, np. w przypadku takich potraw z grzybami leśnymi, jak kaszotto czy risotto.

Pamiętaj, aby przed wykorzystaniem czarki dobrze ją sparzyć i upewnić się, że jest to na pewno właśnie ten gatunek. W tym celu skorzystaj z aplikacji do rozpoznawania grzybów lub zanieś zebrane okazy do sanepidu.

