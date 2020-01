Czulent z wołowiną i fasolą. Zobacz przepis na tradycyjne żydowskie danie

Czulent wołowy to danie, które z pewnością warto dodać do swojego jadłospisu. Chociaż gotuje się go wyjątkowo długo, kruchość mięsa i jego wyjątkowy smak sprawiają, że jest wart każdego niecierpliwego zajrzenia do piekarnika. Nasz czulent będzie gotowy po około 8 godzinach w piecu. Jak go przygotować?

Na dzień przed gotowaniem czulentu namocz ciecierzycę oraz fasolę – minimum przez 12 godzin. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Obgotuj i odstaw na później. Mięso pokrój w kostkę o boku ok. 3 cm. Oprósz przyprawami i odstaw na kilka godzin, by przeszło ich smakiem. Marchew, cebulę i czosnek pokrój w plasterki i podsmaż na łyżce oliwy. Pomidory sparz wrzątkiem i dokładnie obierz. Pokrój w łódeczki. W żeliwnym garnku układaj warstwami mięso, warzywa, kaszę, ziemniaki, fasolę i ciecierzycę. Pomiędzy nimi układaj listki laurowe oraz ziele angielskie. Zalej litrem wody, zagotuj, a następnie przełóż do piekarnika nagrzanego do 160 stopni. Czulent piecz przez około 8 godzin. Smacznego!

