Drinki na Halloween - przepisy dla dorosłych i dla dzieci

fot. Adobe Stock

Drinki na Halloween możesz zrobić w tradycyjnej, alkoholowej wersji lub bez alkoholu, także dla dzieci. Z ich wykonaniem poradzisz sobie bez problemu.

Nie chodzi o to, by wyglądały przesadnie estetycznie, ponieważ drinki na Halloween powinny raczej prezentować się przerażająco. Co wcale nie znaczy, że nie są pyszne.

Spis treści:

Składniki:

30 ml wódki,

1 szklanka soku pomidorowego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżeczka Tabasco,

½ łyżeczki sosu Worchester,

kawałeczki selera naciowego i/lub marchewki.

Sposób przygotowania:

Sok pomidorowy wymieszaj dokładnie z tabasco i sosem Worchester. Dopraw solą i pieprzem. Dolej wódkę. Przelej do słoiczka wyglądającego jak czaszka i udekoruj selerem naciowym lub marchewką. Doskonale sprawdzi się jako dodatek do dań na Halloween.



fot. Adobe Stock

Składniki:

50 ml rumu,

pół szklanki soku malinowego,

1/4 szklanki mleczka kokosowego,

1/4 szklanki soku ananasowego,

sok z cytryny,

miąższ z liczi,

oliwka,

wykałaczka.

Sposób przygotowania:

Sok malinowy i ananasowy dokładnie wymieszaj i wlej cienkim strumieniem mleczko kokosowe. Następnie dodaj sok z cytryny i rum. Dokładnie wymieszaj, pozostawiając białe smugi z mleczka kokosowego. Z miąższu liczi wyciągnij czarną pestkę i włóż oliwkę. Całość nabij na wykałaczkę i połóż na szklance.



fot. Adobe Stock

Składniki:

1 opakowanie przezroczystej galaretki,

sok truskawkowy lub malinowy,

woda gazowana,

tonik,

50 ml whisky,

cząstki cytryny,

łyżeczka cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Przyrządź galaretkę zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Dodaj sok truskawkowy lub malinowy. Pozostaw do lekkiego stężenia. Do nowych, wyparzonych strzykawek wlej galaretkę. Do szklanek wlej wodę gazowaną wymieszaną z tonikiem i whisky. Włóż strzykawkę z tężejącą galaretką. Wyciśnij w trakcie picia. Pij z sokiem z cytryny. Oprósz cukrem pudrem.



fot. Adobe Stock

Ten drink na Halloween to klasyka okazjonalnych drinków. By go przygotować, wystarczy zaledwie kilka składników.

Składniki:

100 ml soku z czarnej porzeczki,

100 ml napoju czarnego Frugo,

40 ml likieru Kahlua,

1 gałka lodów śmietankowych.

Sposób przygotowania:

Do kieliszka wlej likier, a następnie napój i sok. Zamieszaj. Delikatnie ł yżką nałóż lody tak, by wyglądały jak duszek na powierzchni.



fot. Adobe stock

Składniki:

300 g puree z dyni,

100 g kogla-mogla,

1/4 szklanki soku z cytryny,

opakowanie kremówki,

szczypta soli,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Dynię obierz, pokrój na kawałki i upiecz. Gdy lekko ostygnie, zmiksuj i przetrzyj przez sito. Będziesz potrzebować 300 g gotowego puree. Kogel-mogel utrzyj z 3 żółtek na gładką i puszystą masę. Możesz ułatwić to sobie, przekładając je do kąpieli wodnej. Następnie połącz dwie masy i dopraw solą i cynamonem. Kremówkę ubij na sztywno i udekoruj nią wierzch koktajlu. Przelej do słoiczka.



fot. Adobe Stock

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 30.10.2018. Artykuł powstał na podstawie tekstu Sylwii Kazimierczuk.

