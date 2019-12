Sernik z białą czekoladą ozdobiony bakaliami i karmelem

Czy sernik idealny istnieje? Gdy wypróbujesz ten sernik z białą czekoladą nie będziesz mieć już wątpliwości, że tak – i to właśnie on. Bakalie lub orzechy w czekoladzie tylko uzupełnią jego wspaniały smak. Sprawdź też nasz przepis na karmel, który doskonale będzie pasował do ciasta.

Robi się go w kąpieli wodnej, czyli formę z sernikiem piecze się włożoną w większe naczynie wypełnione wrzącą wodą. Dzięki temu sernik jest równomiernie upieczony, gładki i bardzo sprężysty. Jak zrobić ten sernik z białą czekoladą?

Migdały i ciastka zmiksuj na duże kawałki. Masło roztop i połącz z okruchami. Całość wysyp na blachę i bardzo dokładnie ubij w zwarty spód. Wstaw do lodówki na pół godziny. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i ostudź. Do dużej miski przełóż twaróg, jajka, kwaśną śmietanę, skórkę z pomarańczy i ziarenka z laski wanilii. Zmiksuj aż do momentu, w którym składniki się połączą. Dodaj przestudzoną, ale ciągle płynną czekoladę i delikatnie wymieszaj. Piecz w kąpieli wodnej w temperaturze 160 stopni przez około75 minut. Góra sernika powinna być ścięta i sprężysta. Ostudź i włóż do lodówki na 12 godzin. Przygotuj karmel: podgrzewaj cukier na patelni aż zacznie się rozpuszczać. Dodaj wodę i zamieszaj, by się w niej rozpuścił. Wtedy dodaj śmietankę i gotuj przez około 4-5 minut. Na sam koniec dodaj jeszcze łyżkę masła. Przestudź lekko. Na serniku ułóż bakalie, orzechy i orzechy w czekoladzie. Całość polej karmelem. Sernik z białą czekoladą przechowuj w lodówce. Smacznego!

