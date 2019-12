Makowiec japoński to pomysł na wilgotne ciasto z makiem. Oto przepis

Makowiec japoński to mówiąc najprościej, ciasto z makiem wzbogacone dodatkiem jabłek. To właśnie one sprawiają, że placek staje się wilgotny.

Możesz dodatkowo oblać go polewą czekoladową, przygotowaną ze 100 ml śmietany kremówki i tabliczki gorzkiej czekolady. Taki wypiek skusi każdego łasucha!

Mak zalej szklanką wrzątku, tak aby był w całości przykryty. Pozostaw do wystudzenia. Po ostygnięciu dokładnie odciśnij z nadmiaru wody, np. używając czystej ściereczki. Jabłka obierz, pozbaw gniazd nasiennych i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Suszone daktyle i śliwki drobno posiekaj. Masło i cukier włóż do miski. Ucieraj mikserem, aż powstanie jasna i puszysta masa. Białka oddziel od żółtek. Najpierw do masy pojedynczo dodawaj żółtka, przez cały czas miksując. Do masy przesiej teraz mąkę pszenną, kaszę manną, a także proszek do pieczenia. Zmiksuj krótko. Do makowca japońskiego dodaj posiekane śliwki i daktyle. Jeśli masz ochotę, możesz zastąpić je migdałami (albo użyć i jednych, i drugich bakalii). Do masy dodaj mak, aromat, a także starte jabłka. Zmiksuj. Białka umieść w osobnej misce i ubij na sztywną pianę. Ostrożnie wmieszaj do ciasta. Blaszkę o wymiarach około 25 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia. Aby makowiec japoński wyglądał jeszcze bardziej efektownie, możesz też użyć okrągłej tortownicy, zamiast prostokątnej blachy. Ciasto piecz przez około 45 minut w 180 stopniach. Gotowy makowiec japoński udekoruj np. pokrojonymi bakaliami, wiórkami kokosowymi albo polewą czekoladową.

