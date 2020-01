Szarlotka na kruchym cieście. Przepis, który zawsze się udaje

Szarlotka na kruchym cieście to jedno z ulubionych ciast Polaków. Jest szybka i prosta w przygotowaniu, a do tego jaka pyszna... To obowiązkowe ciasto na rodzinnych spotkaniach. Ozdób górę szarlotki kratką z ciasta lub innymi fantazyjnymi wzorami.

Jeśli nie czujesz się pewnie w rękodziele, przygotuj tradycyjną szarlotkę z kruszonką. Jak przygotować wersję z kruchym ciastem?

W misce wymieszaj mąkę, margarynę, cukier puder i jajko. Dodaj miąższ z rozciętej laski wanilii. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Podziel na dwie nierówne części. 1/3 ciasta zawiń w folię i odłóż do zamrażarki. 2/3 ciasta też zawiń w folię i odłóż na 30 minut do lodówki. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Włóż do rondla i upraż z cukrem i cynamonem. Dodaj kaszę, wymieszaj i wystudź. Ciastem wyłóż dno i boki natłuszczonej tortownicy. Na ciasto wyłóż przestudzone jabłka. Pozostałe ciasto rozwałkuj, potnij w pasy i ułożyć na górze w kształcie kratki. Całość piecz ok. 40 minut w temp. 200 st. C. Smacznego!

