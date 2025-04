10 czerwca urodził się Henryk, syn Małgorzaty i Radosława Majdanów. Imię Henio od razu spodobało się internautom, choć okazuje się, że jeszcze w drodze do szpitala rodzice myśleli o innym, męskim imieniu. Henio miał być... Franiem.

Płeć swojego dziecka para znała na długo przed porodem, więc mieli czas na decyzję. Dwaj starsi synowie Małgorzaty Rozenek noszą staropolskie imiona: Tadeusz i Stanisław.

Można było spodziewać się, że także najmłodsze dziecko prezenterki otrzyma imię w stylu retro.

Małgosia nie mogła doczekać się, aż jej trzeci syn przyjdzie na świat. Do samego końca nie wiedziała, jak go nazwie. Wiedziała jednak, że będzie to staropolskie imię, ponieważ ma do takich słabość. Jeszcze w drodze do szpitala obstawała za Franciszkiem.

- czytamy w serwisie Plotek.pl