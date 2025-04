Jest kilka utworów, które kojarzą się nam ze świętami najmocniej. „Last Christmas”, „Let It Snow” czy „War Is Over” można je lubić lub nie, ale jedno jest pewne - do połowy grudnia każdy z nas już słyszał więcej niż raz te piosenki. Każdy z nas też w ich rytm sprzątał, wypiekał ciasta lub lepił pierogi.

Do takich piosenek należy też z pewnością „All I Want For Christmas Is You”, którą napisała i zaśpiewała Mariah Carey. Co wyjątkowego jest jednak w tym radosnym i romantycznym utworze, czego nie mają inne świąteczne utwory? Wbrew pozorom, bardzo wiele.

Jak powstało „All I Want For Christmas Is You”?

Utwór Mariah Carey od 26 lat wprowadza świąteczną atmosferę na całym świecie. I to całkiem skutecznie, ponieważ piosenka pobiła nie jeden, ale aż trzy rekordy Guinnessa - jako najlepiej sprzedający się, najbardziej znany i najczęściej odsłuchiwany utwór świąteczny na świecie.

Aż trudno uwierzyć, że napisanie utworu zajęło piosenkarce zaledwie... 15 minut. Pomagał jej w tym kompozytor Walter Aanesiff, odpowiedzialny za charakterystyczny początek piosenki, dzięki któremu od razu ma się ochotę zanucić „I don't want a lot for Christmas...”...

Mariah Carey z początku bardzo niechętnie podchodziła do pomysłu nagrania świątecznej płyty. Nie wierzyła w jej sukces i uważała to za stratę czasu. Świątecznej atmosfery z pewnością nie dodał też fakt, że utwór nagrywano w sierpniu. Do studia sprowadzono na tę okazję specjalnie choinki i dekoracje bożonarodzeniowe. Planowano też zamówić dostawę śniegu.

Dziś „All I Want For Christmas” jest 11. najlepiej sprzedającym się utworem na świecie. Szacuje się, że w 2013 roku piosenka wygenerowała zysk sięgający 50 milionów dolarów - i to z samych tantiem. Chociaż od premiery singla minęło już 26 lat, piosenka wcale nie traci na popularności.

